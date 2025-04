Kiedy trzeba, Niemcy potrafią się zachować przyzwoicie, zwłaszcza kiedy chodzi o łamanie prawa człowieka i zasad demokracji. Opisywaliśmy w zeszłym roku, że po długich naciskach Niemcy ugięły się i zezwoliły na sprzedaż samolotów Eurofighter do Turcji. Scholz argumentował wtedy, że „Turcja jest członkiem NATO, dlatego Niemcy podejmują decyzje prowadzące do konkretnych dostaw”.

Jednak jak się okazuje, ta sprzedaż może zostać powstrzymana, zwłaszcza że umowa jeszcze nie została podpisana. Według informacji niemieckiego portalu Handelsblatt obecnie jeszcze rządząca koalicja SPD i Zieloni wstrzymała planowany eksport samolotów Eurofighter Typhoon do Turcji. Według niemieckich źródeł rządowych, głównym powodem wstrzymania sprzedaży było aresztowanie tureckiego opozycjonisty Ekrema Imamoglu pod zarzutem korupcji, co berlińscy urzędnicy opisali jako „atak na turecką demokrację”. Dlatego też uważa się, w Niemczech, że należy powstrzymać sprzedaż.

Burmistrz Stambułu Imamoglu został aresztowany 19 marca. Imamoglu, uważany jest za największego rywala prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana w kraju. Aresztowanie popularnego polityka opozycji wywołało największą falę protestów w Turcji od 2013 roku. Opozycja w Turcji twierdzi, że zarzuty korupcyjne wobec Imamoglu mają podłoże polityczne.

Germany has vetoed Türkiye's purchase of #Eurofighter #Typhoon jets; once again confirming the importance of self-reliance in #defense and developing one's own weapons! #Berlin has a long history of sabotaging Turkish military acquisitions and civilian projects like #Akkuyu. 🇹🇷🇩🇪 pic.twitter.com/JBDABtgkrT— Turkish Century (@TurkishCentury) April 18, 2025

Eurofighter T5 - Mario Mutti Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Według osób wtajemniczonych w sprawę, na które powołuje się niemiecki portal, w ostatnich latach urzędujący kanclerz Olaf Scholz osobiście starał się rozwiać obawy dotyczące eksportu Eurofightera do Turcji. Według portalu poczyniono znaczne postępy w poufnych rozmowach z Erdoganem, a proces zatwierdzania był „na dobrej drodze”. Jednak turecki prezydent udaremnił te wysiłki, podejmując działania przeciwko Imamoglu.

Niemiecki rząd nie chciał komentować informacji, gdy został o to zapytany. „Z zasady nie komentujemy wewnętrznych konsultacji rządowych” - powiedziała w piątek 18 kwietnia rzeczniczka rządu. Jak zauważa turecki portal Turkiye Today kwestia wstrzymania sprzedaży może być tematem napięcia w przyszłej koalicji CDU/CSU i SPD. CDU jest podobno bardziej za kontynuowaniem eksportu samolotów, aby utrzymać spójność w ramach konsorcjum Eurofighter, SPD opowiada się za wykorzystaniem umowy do wywierania presji na Ankarę w kwestiach demokratycznych.

Mimo wszystko decyzja ta, niwecząca wcześniejsze postępy w dążeniu do sprzedaży, nie tylko zagraża modernizacji armii Turcji, ale również wystawia na próbę jedność konsorcjum Eurofighter i stawia pytania o rolę Ankary na południowej flance NATO ze względu na łamanie zasad demokracji.

Siły powietrzne Turcji, jedne z największych w NATO, w dużej mierze opierają się na flocie ponad 200 F-16, z których wiele wymaga modernizacji lub wymiany. Utrata dostępu do F-35, pozostawiła znaczną lukę w zdolności Ankary do utrzymania przewagi powietrznej w spornych regionach, takich jak Morze Egejskie, gdzie utrzymują się napięcia z Grecją, i Morze Czarne, gdzie obecność wojskowa Rosji nadal budzi obawy. Pisaliśmy o tym, że Trucja zrezygnowała z pakietu modernizacyjnego na który dostała zgodę z USA by zakupić samoloty z Europy. W ostatnich tygodniach mówi się, że kraj stara się wrócić do programu F-35 wszystko jednak zależy od tego co zrobi ostatecznie z systemami S-400 zakupionymi w Rosji.

Według informacji tureckiego portalu TurkDef, która cytuje wysokich rangą urzędników z tureckich ministerstw obrony i spraw zagranicznych, Ankara stara się ponownie dołączyć do programu F-35 Lightning II, dlatego rozważa przekierowanie 1,4 mld USD — pierwotnie przeznaczonych na program F-16 — na F-35, pod warunkiem zatwierdzenia sprzedaży samolotów przez administrację Trumpa.