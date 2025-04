Warszawa gospodarzem Aerodays 2025. Przyszłość lotnictwa

Spis treści

Aerodays w Polsce

Aerodays 2025 to trzydniowa konferencja naukowo-biznesowa, która po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. „Organizacja Aerodays to dla nas duże wyróżnienie i jednocześnie wyraz zaufania Komisji Europejskiej będącej pomysłodawcą tego wydarzenia” – podkreśla dr inż. Sylwester Wyka, p.o. dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Dodał, że spotkanie w Polsce światowych ekspertów z branży lotniczej "jest dowodem na to, że branża lotnicza w naszym kraju odgrywa ważną rolę w europejskich programach, konsorcjach i w debacie nad przyszłością wsparcia dla tego sektora" w kolejnym Programie Ramowym.

Tematyka konferencji

Podczas Aerodays 2025 zaplanowano 7 sesji plenarnych, 20 sesji równoległych oraz prezentacje projektów badawczo-rozwojowych i technologii. Główne tematy to m.in.:

trendy i wyzwania

nowa agenda badawcza dla lotnictwa

zrównoważona mobilność

sztuczna inteligencja

cyfryzacja

autonomia

współpraca badawczo-rozwojowa w międzynarodowym ekosystemie lotniczym

bezpieczeństwo i strategiczna autonomia europejskiego sektora lotniczego

Celem konferencji będzie także: prezentacja map drogowych rozwoju technologii lotniczych, dyskusja na temat możliwości osiągnięcia synergii pomiędzy programami ukierunkowanymi na rozwój lotnictwa w Europie, prezentacja najnowszych osiągnięć B+R w ramach konsorcjów Horyzontu Europa oraz partnerstw Clean Aviation, SESAR i Clean Hydrogen, prezentacja osiągnięć w dziedzinie GOZ w lotnictwie, aktywności Alliance for Zero Emmission Aviation, prezentacja innowacyjnej działalności nowych podmiotów na rynku lotniczym, promocja edukacji lotniczej i sposobów przyciągania studentów i pracowników do branży oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla młodych innowatorów i badaczy z sektora lotniczego.

Łukasiewicz Instytut Lotnictwa - Szybowiec Jay Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Uczestnicy i wystawcy

Aerodays 2025 będzie doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań przez światowe koncerny lotnicze. Obecne będą m.in.: Airbus, Boeing, GE Aerospace, Avio Aero, Safran, Honeywell, Rolls Royce, RTX – Collins, Pratt&Whitney, Raython, oraz przedstawiciele ukraińskiego biznesu lotniczego, europejskie instytuty badawcze, m.in. z Niemiec (DLR), Francji (ONERA), Rumunii (INCAS), Czech (VZLU) i wielu innych. Swoją strefę wystawienniczą będzie miał także Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, gdzie zaprezentują się także inne instytuty badawcze Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Szeroko reprezentowane będą także europejskie podmioty jak: DG RTD, DG DEFIS, DG MOVE, Europejski organ wykonawczy ds. klimatu, infrastruktury i środowiska (CINEA), Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Stowarzyszenie Europejskich Ośrodków Badawczych ds. Aeronautyki (EREA), Międzynarodowe Forum Badań Lotniczych (IFAR), Europejska Sieć Naukowa Aeronautyki (EASN), Rada doradcza ds. badań i innowacji w lotnictwie (ACARE), Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego, Bezpieczeństwa i Obronnego (ASD) oraz europejskie Partnerstwa badawczo-rozwojowe w dziedzinie lotnictwa: Clean Aviation, SESAR Joint Undertaking oraz Clean Hydrogen.

Rejestracja na Aerodays 2025 jest dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji o wydarzeniu na www.aerodays2025.eu.

Aerodays 2025 odbędzie się w dniach 7-9 maja 2025 w Warszawie w EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/24.

Na podstawie komunikatu Łukasiewicz - ILOT