Niemcy straciły cierpliwość do Izraela. Wstrzymały wydawanie licencji na eksport broni

W 2023 r. Niemcy wyeksportowały do Izraela broń o wartości 326,5 mln euro, czyli dziesięć razy większej niż w 2022 r. W obecnym roku Izrael kupił niemiecką broń za 14,5 mln euro, a do kategorii "broni wojennej" zakwalifikowano zakupy za 32 tys. euro - wynika z danych federalnego ministerstwa gospodarki odpowiedzialnego za licencje eksportowe.

Jak napisała niemiecka gazeta Deutsche Welle, dostarczone towary obejmują między innymi 3 tysiące sztuk przenośnej broni przeciwpancernej, 500 tys. sztuk amunicji do automatycznej i półautomatycznej broni palnej, a także zapalniki i materiały wybuchowe. Lwia część z 306,3 mln euro przypada na inny sprzęt wojskowy, taki jak pojazdy opancerzone, ciężarówki i szkło pancerne.

Ministerstwo wstrzymało wydawanie nowych zezwoleń do czasu rozstrzygnięcia procesów sądowych, w których składające pozwy organizacje pozarządowe argumentują, że eksportowanie broni do Izraela w czasie wojny narusza międzynarodowe prawo humanitarne - przekazało Reutersowi źródło zbliżone do ministerstwa.

Podczas dwóch z takich procesów resort gospodarki poinformował, że od czasu wybuchu wojny w Strefie Gazy 7 października 2023 r. nie wyeksportowano do Izraela żadnej broni na podstawie nowych licencji, kontynuowano jedynie dostawy części zamiennych zapisane we wcześniej zawartych kontraktach.

Według Reutersa sprawa budzi też spory wewnątrz niemieckiego rządu - podczas gdy urząd kanclerza Olafa Scholza popiera politykę izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, kierujący ministerstwem gospodarki Robert Habeck jest coraz bardziej krytyczny w stosunku do władz w Jerozolimie.

Wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku terrorystycznym Hamasu 7 października 2023 r., w którym zabito blisko 1200 osób, a 251 porwano, cześć z nich jest wciąż więziona. W izraelskiej interwencji przeciwko Hamasowi zginęło w Strefie Gazy ponad 41 tys. osób. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje kryzys humanitarny, a większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Sposób prowadzenia wojny przez Izrael i liczba ofiar wśród palestyńskich cywilów sprowadziły na ten kraj falę krytyki międzynarodowej opinii publicznej. Kilka państw, m.in. Wielka Brytania, Hiszpania, Kanada, Belgia, Holandia i Włochy wstrzymało lub ograniczyło dostawy broni.

Niemcy były jednym z największych eksporterów broni do Izraela. Przeważająca większość zagranicznego uzbrojenia jest dostarczana Izraelowi przez USA.

PM/PAP