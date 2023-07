Na podstawie umowy ramowej zawartej przez urząd do spraw zamówień Bundeswehry BAAINBw (niem. Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) niemiecka armia może pozyskać łącznie kilkaset tysięcy nabojów kalibru 120 mm x 570 różnych typów. Jest to amunicja stosowana w czołgach Leopard 2A5 i nowszych wariantach tego wozu bojowego.

Jak informuje producent, koncern Rheinmetall AG, pierwsza umowa wykonawcza w ramach tego kontraktu została podpisana wraz z dokumentem ramowym, a jej wartość to 309 mln euro. Pierwsza dostawa w ramach tego kontraktu została została przekazana natychmiast po zawarciu umowy. Jej istotna część ma zostać przekazana Ukrainie dla używanych prze nią czołgów Leopard 2A5.

W zakres kontraktu nie wchodzi amunicja przeciwpancerna ale wielozadaniową w dwóch wersjach. Pierwszy to standardowe naboje wielozadaniowe, czyli de facto z pociskiem odłamkowo-burzącym. Drugi typ to amunicja z zapalnikiem programowalnym. Nie wymieniono jej konkretnego typu ale Bundeswehra wprowadziła na uzbrojeni amunicję DM11 z programowanym w komorze zamkowej armaty zapalnikiem DM173. Może on spowodować detonację pocisku w momencie uderzenia w cel, z opóźnieniem lub w określonej odległości. Dzięki temu jeden typ pocisku DM11 może skutecznie zwalczać pojazdy, umocnione budynki, siłę żywą, nawet znajdującą się w okopach czy za osłoną. Programowana odległość pozwala też, przynajmniej teoretycznie, niszczyć wolne cele powietrzne.

Kontrakt obejmuje również dostawy amunicji ćwiczebnej, która przy zachowaniu tych samych parametrów balistycznych pozwala na znacznie obniżenie kosztów szkolenia załóg i ograniczenie zagrożenia na poligonie strzeleckim. Jest ona standardowo stosowana przez Bundeswehrę i występuje w wariantach odpowiadających wszystkim stosowanym typom amunicji 120 mm produkowanym przez koncern Rheinmetall.