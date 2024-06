Następca wozów M113 i Bradley z nową wieżą. Na Eurosatory pokazano pojazd opancerzony AMPV z czwartą wersją uzbrojenia

Obecnie firma Oshkosh dostarcza wieże Stryker Medium Caliber Weapon System (MCWS) do pojazdów Stryker Infantry Carrier Vehicle Double V Hull (ICVVA1) o zwiększonej odporności. Pierwsze zostały przekazane do służby w 2022 roku. Wieża ta powstała na bazie izraelskiego modułu bezzałogowego Samson, dostosowanego do wymagań US Army.

Pojazd AMPV został skonfigurowany z kolejną już wieżą z wykorzystaniem wspólnej płyty górnej, nazywanej też pakietem wyposażenia do misji zewnętrznych (ExMEP). Pakiet ExMEP i modułowość wozu pozwalają na montaż przeszło 30 różnych systemów wieżowych. Jak przekonują przedstaiwciele koncernu BAE Systems, otwiera to przed zagranicznymi klientami perspektywy zaspokajania różnych potrzeb za pomocą platformy AMPV.

„Możliwość adaptacji projektu AMPV oznacza, że jesteśmy w stanie szybko i skutecznie przeprowadzić integrację nowych zdolności, co dodatkowo potwierdza szerokie perspektywy rysujące się przed tą platformą” – mówi Bill Sheehy, dyrektor programu AMPV w BAE Systems. Jak podkreśla - „Czekamy na rozmowy z krajami sojuszniczymi na temat tego, jak szybko i skutecznie możemy dostosować AMPV do wszelkich planowanych przez nie zadań”.

Pojazdy na bazie AMPV są obecnie testowane przez US Army w ramach programu, którego celem jest wyłonienie następcy transporterów opancerzonych M113 oraz bojowych wozów piechoty M2/M3 Bradley. Są to dwa najbardziej rozpowszechnione typy platform gąsienicowych w US Army.

Ostatnio BAE Systems otrzymało od U.S. Army kontrakt o wartości 754 mln USD na kontynuację produkcji rodziny wozów AMPV, gwarantujący drugi etap pełnoskalowej produkcji do końca lutego 2027 r. To już drugie zlecenie na produkcję seryjną, poprzedni kontrakt o wartości 797 mln USD został podpisany w kwietniu 2023 r.