Narodowa Rezerwa Amunicyjna. Ciąg dalszy sporów politycznych między KO a PiS

O 10:25 (19 sierpnia) Donald Tusk zamieścił na X taki wpis: „Mateuszu, to, że potrafisz robić interesy na respiratorach, maseczkach, wizach czy generatorach, wszyscy wiedzieli od dawna. Ale że na amunicji też i to na 14 miliardów?” To wywołany „do tablicy” b. premier odpowiedział (pisownia też oryginalna): „Panie Donaldzie, gdybyś wtedy rządził - czekałbyś na dostawę niemieckich hełmów, a nie budował fabrykę polskiej amunicji”. PiS pyta premiera, czy prawdą jest, że polski przemysł amunicyjny ma być zwijany, by kupować amunicję w Niemczech? O co chodzi w tej wymianie uprzejmości?

i Autor: Andrzej Bęben/US Army