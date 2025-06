Rosja modernizuje bazy jądrowe. Nowa infrastruktura także w obwodzie królewieckim

Rosja rozbudowuje bazy nuklearne w pobliżu Europy

Szwedzka telewizja publiczna SVT opublikowała w poniedziałek analizę zdjęć satelitarnych amerykańskiej firmy Planet Labs, które wskazują na modernizację lub rozbudowę co najmniej pięciu rosyjskich baz broni jądrowej, do czego miało dojść w ciągu ostatnich kilku lat.

„Uważnie śledzimy rosyjskie zdolności w tym zakresie” – powiedział SVT minister obrony Szwecji Pål Jonson. „Jesteśmy tego świadomi i obserwujemy to od dłuższego czasu. Chodzi zarówno o rosyjskie inwestycje w zdolności nuklearne, jak i rozwój nowej doktryny” – dodał.

Wśród modernizowanych baz znajduje się m.in. jednostka zlokalizowana w obwodzie królewieckim. Porównanie fotografii tego samego obiektu z lat 2016-2018 z tymi z 2025 roku ujawnia znaczące zmiany. Jeden z trzech podziemnych bunkrów został zmodernizowany i zabezpieczony potrójnym ogrodzeniem, doprowadzono do niego kabel służący do zasilania lub komunikacji. Odnowiono też znajdujący się w pobliżu tajemniczy budynek służący za wejście.

„Jest to ten sam rodzaj konstrukcji, jaką uchwycono na zdjęciach w rosyjskiej bazie w rejonie miasta Osipowicze na Białorusi, gdzie składowana jest broń jądrowa; tam również zaobserwowano nowe inwestycje” – zauważyła SVT.

Obwód królewiecki, rosyjska enklawa granicząca z Polską i Litwą, znajduje się zaledwie 270 km od szwedzkiej wyspy Gotlandia. Bliskość ta budzi szczególne zaniepokojenie w kontekście doniesień o rozmieszczeniu przez Rosję w tym regionie 100 taktycznych głowic nuklearnych, o czym wspominał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Rosja inwestuje w potencjał broni jądrowej na różnych frontach

Z kolei we wspomnianej bazie w Osipowiczach na Białorusi zauważono modernizację magazynu broni jądrowej z czasów Związku Radzieckiego. Podziemny bunkier został też zabezpieczony potrójnym ogrodzeniem, a cały obiekt zyskał też nową platformę załadunkową dla transportów kolejowych oraz systemy obrony powietrznej.

Zdjęcia satelitarne ujawniają również inne niepokojące działania Rosji w zakresie rozwoju broni jądrowej. SVT poinformowała o inwestycjach w bazie broni jądrowej na wyspach Nowa Ziemia na Morzu Arktycznym, gdzie według ekspertów odbywają się najważniejsze testy i próby. Zaobserwowano m.in. rozbudowę tuneli, bazy laboratoryjnej, drogi i nadbrzeża, co wskazuje na gotowość do większej aktywności.

Warto przypomnieć, że to właśnie tutaj w 1961 roku zdetonowano największą bombę termojądrową w historii – tzw. Car Bombę, której moc oceniana jest na 50 megaton. Na Półwyspie Kolskim zauważono natomiast budowę około 50 bunkrów przechowujących pociski balistyczne dla okrętów podwodnych, a także nabrzeża do ich załadunku na te okręty.

❗️Swedish media report that Russia is carrying out work on nuclear facilities located near Europe.Russia is becoming more and more dangerous every day.▪️ According to SVT, satellite images from May 2025 show a Russian base in Kaliningrad that may be used to store nuclear… pic.twitter.com/2Vv1kjfz1B— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 16, 2025

Rosyjski arsenał jądrowy - atut przetargowy Kremla

W rozmowie z SVT szwedzki minister obrony narodowej przypomniał o "tradycji" straszenia przez Rosję bronią jądrową. "Od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę zrobiła to już ponad 200 razy na różnych szczeblach politycznych" - podkreślił. Nie jest to nic zaskakującego, ponieważ broń jądrowa odgrywa centralną rolę w rosyjskiej doktrynie odstraszania i budowania potęgi państwowej. Zgodnie z oficjalną "Doktryną wojenną Federacji Rosyjskiej" z 2014 roku oraz aktualizacjami strategii bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej, arsenał nuklearny Rosji pełni nie tylko funkcję defensywną, ale również polityczną, mając na celu zniechęcenie potencjalnych przeciwników do agresji i ograniczenie wpływu NATO w Europie.

Moskwa uznaje broń jądrową za ostateczny gwarant suwerenności i narzędzie równoważenia przewagi technologicznej Zachodu w konwencjonalnych systemach uzbrojenia. Według raportów RAND Corporation i analiz Carnegie Endowment for International Peace, Rosja stosuje strategię „eskalacji dla deeskalacji”, zakładając możliwość użycia taktycznej broni jądrowej w ograniczonym konflikcie regionalnym, by zmusić przeciwnika do ustępstw. Można więc powiedzieć, że Kreml traktuje swój potencjał jądrowy jako środek przywracania statusu globalnego mocarstwa, a demonstracja tego potencjału – jak testy systemów jądrowych, ćwiczenia strategiczne, ale też sygnały w postaci rozbudowy baz nuklearnych – służy zarówno odstraszaniu militarnemu, jak i presji dyplomatycznej.