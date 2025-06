Magdalena Nizik z Thales Polska: "Inne są wymagania co do sprzętu i systemu w warunkach pokoju, a inne w warunkach wojny"

W trakcie rozmowy z Portalem Obronnym Magdalena Nizik podkreśliła, że obecnie na uwagę zasługuje przede wszystkim udział firmy Thales Polska w budowaniu fregat Miecznik. „To oczywiście nie pierwsze jednostki, które wyposażamy dla polskiej marynarki wojennej, bo jesteśmy obecni na Kormoranach, na Orkanach, na Ślązaku, więc mamy już długą historię w Polsce ponad 20 lat” – przypomniała rozmówczyni. "Mieczniki wyposażamy przede wszystkim w system zarządzania walką, tak zwany Combat Management System, czyli Tacticos, ale również bardzo nowoczesne sensory i efektory, takie jak radary, sonary czy też systemy optoelektroniczne".

Nie obyło się również bez pytania o współpracę sektora prywatnego i państwowego oraz największych wyzwań w tym zakresie z perspektywy firmy Thales Polska.

Nasz sprzęt, a w szczególności system zarządzania walką, pracuje dla 25 marynarek na świecie. Polska Marynarka Wojenna, polski program jest pierwszym na świecie, gdzie wprowadziliśmy takie rozwiązanie technologiczne jak EGI, w rozwinięciu External Generic Interface, gdzie polska marynarka, polskie państwo będzie mogło integrować i dezintegrować z naszym systemem zarządzania walką polski sprzęt, zarówno efektory jak i sensory, co pozwoli na autonomię, bo tak naprawdę, że żeby to zrobić, to musi to robić firma, która dostarcza ten system. Wiadomo, że w momencie, kiedy mamy konflikt zbrojny, nie bardzo może być na to miejsce, czas i możliwości, więc im bardziej te rozwiązania są autonomiczne i dostosowane do tego, ażeby armia sama mogła dokonywać takich czynności, tym jest lepiej - powiedziała Magdalena Nizik.

Wiadomo, że inne są wymagania co do sprzętu i systemu w warunkach pokoju, a inne w warunkach wojny, gdzie nie ma internetu, nie ma możliwości poruszania się, przekraczania granic, więc trzeba sobie radzić samemu. Dlatego im bardziej te rozwiązania są autonomiczne i suwerenne, tym lepiej. I oczywiście inne marynarki wojenne zaczęły być już też zainteresowane tym rozwiązaniem, więc tutaj też myślę, że czekają nas bardzo fajne możliwości eksportowe tych rozwiązań, w których projektowaniu PGZ będzie ekspertem do końca tego programu.