Leonardo z kontraktem ESA na EOGS. Nowy system obserwacji Ziemi

W obliczu rosnących wyzwań geopolitycznych Europa dąży do zwiększenia swojej strategicznej autonomii, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Kluczowym elementem tej strategii jest wykorzystanie danych kosmicznych do wsparcia procesu podejmowania decyzji. Właśnie w tym kontekście firma Leonardo otrzymała od Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w pełni finansowany kontrakt na opracowanie architektury przyszłej Europejskiej Rządowej Usługi Obserwacji Ziemi (EOGS). To przedsięwzięcie, finansowane przez Komisję Europejską, ma na celu stworzenie rozwiązania, które umożliwi Europie niezależny dostęp do krytycznych informacji z kosmosu.

Projekt EOGS jest jednym z dwóch równoległych badań architektonicznych, które mają za zadanie zaproponować optymalne rozwiązania dla przyszłego wdrożenia tej usługi. Działania w ramach programu „European Resilience from Space for Earth Observation” (ERS-EO) stanowią przygotowanie do uruchomienia EOGS, obejmując rozwój odpowiednich zdolności oraz ich potencjalną integrację z istniejącymi i przyszłymi europejskimi oraz krajowymi zasobami obserwacji Ziemi o podwójnym zastosowaniu. Jak podkreśla Massimo Claudio Comparini, dyrektor zarządzający działu kosmicznego firmy Leonardo,

„Strategiczna autonomia Europy w coraz większym stopniu zależy od jej zdolności do uzyskiwania dostępu, analizowania i wykorzystywania kluczowych danych z kosmosu. W ramach badania EOGS firma Leonardo wniesie swoje technologie, infrastrukturę i wiedzę specjalistyczną, a także technologie, infrastrukturę i wiedzę Space Alliance, aby pomóc w kształtowaniu suwerennych zdolności w zakresie obserwacji Ziemi, wspierających bezpieczeństwo, odporność i niezależność technologiczną Europy”.

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Architektura przyszłości: Co obejmie nowa usługa obserwacji Ziemi?

Badanie prowadzone przez firmę Leonardo ma na celu zdefiniowanie suwerennej, odpornej i sfederowanej architektury obserwacji Ziemi typu „end-to-end”. Obejmie ona cały łańcuch wartości, począwszy od systemów kosmicznych i czujników, przez infrastrukturę naziemną, aż po przetwarzanie danych i usługi. Punktem wyjścia dla projektu są potrzeby operacyjne użytkowników z sektora bezpieczeństwa i obrony. W ramach prac dokonana zostanie ocena obecnych zdolności oraz analiza luk, co pozwoli na zaproponowanie rozwiązań optymalnych pod kątem wydajności, odporności, szybkości reakcji i przystępności cenowej. Leonardo wykorzysta w tym celu swoje zaawansowane możliwości technologiczne i przemysłowe, w tym własną konstelację satelitów do obserwacji Ziemi. Kluczowym aspektem projektu będzie federacja istniejących i przyszłych europejskich zasobów, co umożliwi różnym podmiotom krajowym, instytucjonalnym i komercyjnym działanie w ramach zintegrowanego systemu.

Simonetta Cheli, dyrektor programów obserwacji Ziemi w ESA, skomentowała:

„To ważny krok w torowaniu drogi do suwerennych europejskich zdolności w zakresie obserwacji Ziemi, wspierających bezpieczeństwo i odporność. Cieszymy się, że firma Leonardo jest teraz gotowa wnieść swój wkład w ten projekt, pomagając kształtować europejskie zdolności w zakresie obserwacji Ziemi na następną dekadę i dalej, łącząc zasoby krajowe, instytucjonalne i komercyjne w ramach wspólnych ram operacyjnych mających na celu wzmocnienie odporności i autonomii strategicznej Europy”.

Polska wśród partnerów: Kto tworzy kosmiczne konsorcjum?

Projekt EOGS jest prawdziwie paneuropejską inicjatywą, która skupia szeroki ekosystem przemysłowy z siedmiu krajów. W konsorcjum kierowanym przez firmę Leonardo uczestniczą spółki joint venture Telespazio i Thales Alenia Space, a także firmy e-GEOS, OHB, GAF, HiTec, Alioth, CEiiA, Argotec, Satlantis, KPLabs, AIKO oraz SITAEL. Kraje zaangażowane w projekt to Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Luksemburg, Portugalia oraz Polska. Udział Polski w tym strategicznym przedsięwzięciu podkreśla rosnące znaczenie naszego kraju w europejskim sektorze kosmicznym i jego zaangażowanie w budowanie wspólnych zdolności obronnych i bezpieczeństwa Europy. Ten międzynarodowy wysiłek ma na celu zapewnienie Europie niezależnego dostępu do kluczowych danych kosmicznych, co jest fundamentem dla przyszłej autonomii strategicznej kontynentu.