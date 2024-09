Warto przypomnieć, że 14 sierpnia 2023 została zawarta umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum PGZ – Rosomak na dostawę niemal 400 Lekkich Pojazdów Rozpoznawczych Legwan 4×4 w latach 2024-2030. Wartość kontraktu to ok. 1,2 mld zł brutto. Pierwszy egzemplarz zaprezentowano na zeszłorocznym MSPO. W tym roku na kieleckich targach zbrojeniowych pokazano dwie wersje Legwana. Był to standardowy pojazd w konfiguracji opisanej powyżej, i taki wariant zamówiła Straż Graniczna za 2,3 mln zł w ramach programu pilotażowego.

Drugi prezentowany na hali PGZ Legwan to wersja wydłużona, na której można zobaczyć standardowy kontener pod zabudowę wojskową. Może on pełnić rolę stanowiska dowodzenia, wozu medycznego czy innego pojazdu specjalistycznego. Ale oczywiście zastosowania podwozia wydłużonego, np. do zadań transportowych czy zabudowy uzbrojenia są kwestią otwartą. Tym bardziej że w najbliższych latach spółką Rosomak S.A. ma zyskać możliwość produkcji i modyfikacji wozów Legwan.

Lekki Pojazd Rozpoznawczy Legwan jest pojazdem o wysokich możliwościach terenowych w układzie 4×4. Jego bazę stanowi unowocześniona i spolonizowana wersja koreańskiego pojazdu KLTV produkcji KIA. W tej wersji przeznaczony jest dla 4 żołnierzy wraz z ich wyposażeniem indywidualnym i specjalistycznym. Legwan jest dostarczany w wersji opancerzenia, zapewniają ochronę załogi i pasażerów na poziomie 2 (ochrona przed pociskami 7,62 mm x 39 API) lub na poziomie 3 (ochrona przed7,62 mm x 51 AP) według STANAG 4569.

Obecna wersja nadwozia wyposażona jest też w obrotnicę dostosowaną do montażu karabinu maszynowego kalibru 7,62 mm, ciężkiego kaemu kalibru 12,7 mm lub automatycznego granatnika kalibru 40 mm. Jednak konstrukcja zapewnia też możliwość zainstalowania zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia o masie do 300 kg. Daje to duże możliwości zastosowania tego typu rozwiązań, zwiększających bezpieczeństwo załogi, a w szczególności strzelca.

Legwan napędzany jest koreańskim silnikiem wysokoprężnym Hyundai D6EB o mocy 225 KM, sprzężonym z ośmiobiegową, automatyczną skrzynią biegów, co ułatwia prowadzenie pojazdu. Posiada on też w pełni niezależne zawieszenie na wszystkich półosiach, system centralnego pompowania kół oraz system run-flat umożliwiających jazdę po przestrzeleniu czy rozerwaniu opon. Są to rozwiązania znacznie zwiększające zarówno mobilność pojazdu jak i poziom bezpieczeństwa załogi.