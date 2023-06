Spis treści

K3 - czołg trzeciej generacji armii Republiki Korei pokazała firma Hyundai Rotem Company

Jak czytamy w serwisie defence-blog.com, południowokoreańska firma Hyundai Rotem Company "zaprezentowała koncepcję czołgu nowej generacji z różnymi zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami". To nowy czołg podstawowy armii Republiki Korei, czołg trzeciej generacji nazwany K3. Koreańczycy chcą wyprodukować czołg nowszej generacji, bowiem K2 "Black Panther" ("Czarna Pantera") osiągnął maksimum swoich możliwości. Na początek pokazali model.

Czołg K3 będzie następcą K1 i K2 "Black Panther"

K3 będzie następcą czołgów K1 i K2 "Black Panther". To pojazdy, które mają świetne opinie i są uznawane za jedne z najlepszych. Dość powiedzieć, że Polska zbrojąc się na potęgę i podpisując z Koreą Południową kontakt zbrojeniowy, kupiła aż 180 czołgów K2. Na wyposażenie Wojska Polskiego mają one trafić w 2025 roku. To właśnie amerykańskie Abramsy i południowokoreańskie "Czarne Pantery" są ważnym elementem modernizacji, unowocześniania i wzmacniania polskiej armii. Jak pisze Forsal.pl, "K2 to czołgi bardzo wszechstronne, odpowiednie do ataku i obrony, wyposażone m.in. w armatę 120 mm (można ją zastąpić kalibrem 130 lub 140 mm) i zaawansowany system kierowania ognia, choć ich piętą achillesową jest opancerzenie boczne".

Ultranowoczesny czołg K3 "jest prawie niewidoczny dla wroga"

Defence-blog.com podaje, że koncepcja czołu K3 opiera się na modułowej platformie z kabiną załogową z przodu i pakiet napędowy z tyłu. K3 ma zachować moduł bojowy z całą trzyosobową załogą umieszczoną w opancerzonej kapsule, czyli rozwiązanie swojego poprzednika. "Niska sylwetka czołgu o ograniczonej widoczności w zasięgu radaru i podczerwieni sprawia, że ​​nowy K3 jest prawie niewidoczny dla wroga. Jednocześnie pociski przeciwpancerne i inne systemy uzbrojenia będą miały zdolność ukrywania się dzięki integracji wewnątrz wieży" - piszą na defence-blog.com. "Kadłub będzie wyposażony w modułowy system opancerzenia wykonany ze stali, ceramiki i materiałów kompozytowych" - czytamy w tym serwisie. K3 ma mieć możliwość zdalnego sterowania pojazdem.

Kiedy pierwsze czołgi K3 zostaną wyprodukowane? Precyzyjnej daty nie ma. Wstępnie mówi się, że będzie to w 2030 roku.

Czołg K3 - podstawowe parametry techniczne

Oto podstawowe parametry techniczne południowokoreańskiego czołgu K3:

masa bojowa: 55 ton, kaliber armaty: 130 mm, długości lufy: 51 kalibrów, 15-litrowa objętość komory i ciśnienie robocze 880 MPa, napędzany silnikiem wysokoprężnym, maksymalna prędkości drogowa: 70 km/h i 50 km/h w warunkach terenowych przy maksymalnym zasięgu 500 km.

Źródła: PAP, Defence-blog.com, Forsal.pl

Raport Złotorowicza - Sebastian Chwałek Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.