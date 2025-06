Kolejne Homary-K dla Polski. W ostatnich dniach przyjęto dziewięć modułów

Do czerwca 2025 roku Polska otrzymała już 117 modułów wyrzutni Homar-K, które sukcesywnie trafiają do kraju w ramach realizacji umowy zawartej z południowokoreańską firmą Hanwha Aerospace. Moduły te, czyli zasadnicze elementy systemu rakietowego (kontenery startowe i systemy kierowania ogniem), są następnie integrowane z polskimi podwoziami Jelcz 8×8 oraz z krajowym systemem dowodzenia i łączności.

Pierwsze dostawy rozpoczęły się jeszcze w 2023 roku, a do końca 2024 roku do Polski dotarło 72 moduły. W styczniu 2025 roku kolejne 18 modułów przypłynęło drogą morską, a na początku czerwca dotarła następna partia – 9 modułów wraz z czołgami K2 w wersji polonizowanej. Pozostałe moduły – uzupełniające do łącznej liczby 117 pochodziły z dostaw rozdzielonych w międzyczasie, części zamiennych lub partii przetransportowanych etapami. Kolejne dziewięć modułów zwiększy stan posiadania tych zestawów przez Polskę do 126 sztuk.

Tempo dostaw pokazuję, że program Homar-K jest realizowany z dużą intensywnością i zgodnie z harmonogramem, a Polska sukcesywnie wzmacnia swoje zdolności rakietowe dalekiego zasięgu w oparciu o ten nowoczesny i już częściowo krajowy system.

Geneza zakupu systemu Homar-K sięga kilku lat wstecz i jest związana z potrzebą szybkiego zwiększenia potencjału rażenia rakietowego Polski w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji, zwłaszcza po inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Wcześniej Polska planowała rozwijać projekt Homar jako system bazujący wyłącznie na amerykańskim HIMARS, jednak proces był powolny i ograniczony kosztowo oraz licencyjnie.

Po eskalacji zagrożenia ze wschodu rząd polski – kierując się zasadą dywersyfikacji źródeł dostaw uzbrojenia oraz potrzebą szybkiego nasycenia wojska systemami rakietowymi – zdecydował się na równoległe zamówienie dwóch typów systemów: HIMARS i właśnie Homar-K. Kluczowe było również to, że Koreańczycy zgodzili się na szeroki transfer technologii, znacznie większy niż w przypadku USA, co umożliwi polskiemu przemysłowi obronnemu zwłaszcza Hucie Stalowa Wola i spółkom PGZ integrację, serwisowanie i późniejszą produkcję elementów systemu w kraju.

Umowa z Hanwha Aerospace została podpisana w 2022 roku i obejmuje dostawę 218 wyrzutni Homar-K w kilku transzach do 2027 roku. W 2023 roku do Polski trafiły pierwsze elementy szkoleniowe, a na przełomie 2024 i 2025 roku dostarczono pierwsze bojowe wyrzutnie wraz z pakietem amunicji i systemami wsparcia.

Na 2025 rok trwają dostawy kolejnych wyrzutni, a Polska planuje zorganizowanie przynajmniej czterech dywizjonów rakietowych Homar-K do końca 2026 roku, wchodzących w skład artylerii rakietowej Wojsk Lądowych. Zintegrowanie tych systemów z polską siecią rozpoznania, dowodzenia i kierowania ogniem oraz zintegrowanym systemem walki pozwala na skuteczne działanie w środowisku wielodomenowym, a także na współpracę z systemami sojuszniczymi NATO.

Zakup Homar-K był postrzegany również jako element pogłębiania współpracy z Koreą Południową, która obok USA stała się jednym z dwóch kluczowych partnerów Polski w zakresie modernizacji sił zbrojnych. W ramach umowy Polska uzyskała dostęp do amunicji o dużym zasięgu, a także możliwości rozwoju własnych kompetencji w zakresie konstrukcji i produkcji systemów rakietowych. Homar-K stanowi zatem nie tylko wzmocnienie siły ogniowej polskich wojsk, ale też kamień milowy w budowie krajowego potencjału rakietowego, niezależnego od jednego dostawcy i zgodnego z kierunkiem rozwoju sił precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.