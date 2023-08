Samoloty które są obecnie dostarczane, stanowią część zamówienia z 16 września ubiegłego roku, dotyczącego 12 maszyn w konfiguracji FA-50 Block 10, a więc wykorzystywanej obecnie przez lotnictwo Republiki Korei. Widać pewną konsekwencję i systematyczność. Poprzednie dwie maszyny, które wzięły udział w defiladzie 15 sierpnia do Polski przyleciały 9 lipca w częściach. Zostały zmontowane w Mińsku Mazowieckim przez zespół należący do producenta, który w tym celu uruchomił specjalne centrum techniczne.

22 sierpnia na lotnisku Warszawa-Okęcie wylądował kolejny koreański transportowiec z dwoma rozmontowanymi samolotami FA-50GF na pokładzie. Do końca roku ma zostać dostarczona pełna eskadra 12 maszyn. Kolejnych 36 samolotów, ale w nowocześniejszej konfiguracji przeznaczonej specjalnie dla Polski ma być dostarczanych od roku 2025. Będą to FA-50PL wyposażone w amerykański radar AESA typu PhantomStrike opracowane przez koncern Raytheon oraz pociski średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM z aktywnym naprowadzaniem radarowym i zasięgiem do 80 km.

Dostawy nowego sprzętu dla Wojska Polskiego nie zwalniają. W Warszawie właśnie wylądowały kolejne dwa samoloty FA-50 dla Sił Powietrznych. Do końca roku spodziewamy się następnych 8 maszyn. pic.twitter.com/0mSbqhhiAx— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) August 22, 2023

KAI FA-50 Gooden Eagle jest nazywany przez MON lekkim myśliwcem, ale jest to naddźwiękowy samolot szkolno-bojowy, który powstał na bazie maszyny szkolno-treningowej T-50 Golden Eagle. Osiąga on prędkość ponad 1800 km/h czyli 1,5 Macha i zasięg operacyjny 1800 km, a jego pułap maksymalny 14,6 km. Przy maksymalnej masie startowej 12,3 tony maszyna FA-50 może przenosić 4,5 tony uzbrojenia. Dla obecnej wersji FA-50 Block 10 są to bomby i pociski kierowane powietrze-ziemia AGM-65 Maverick oraz rakiety krótkiego zasięgu powietrze-powietrze naprowadzane na podczerwień AIM-9 Sidewinter. Może też przenosić zasobnik celowniczy Sniper który umożliwia naprowadzanie uzbrojenia kierowanego na odbity promień lasera.