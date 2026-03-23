Infrastruktura, przemysł, bezpieczeństwo. Rumia w strategicznej układance Pomorza

W ostatnich latach znaczenie Pomorza w systemie bezpieczeństwa państwa zauważalnie rośnie. Region staje się kluczowym elementem infrastrukturalnego zaplecza północnej flanki NATO - zarówno jako przestrzeń logistyczna umożliwiająca szybkie przyjęcie wojsk sojuszniczych, jak i jako obszar dynamicznego rozwoju gospodarki morskiej, energetyki oraz przemysłu.

W tym układzie coraz większą rolę zaczynają odgrywać również miasta, które potrafią świadomie wykorzystać swoje położenie i aktywnie włączyć się w regionalne procesy rozwojowe. Jednym z takich miejsc jest Rumia - położona w bezpośrednim sąsiedztwie portu w Gdyni, na styku kluczowych korytarzy transportowych regionu oraz rozwijających się projektów infrastrukturalnych. Dzięki konsekwentnej polityce inwestycyjnej oraz przygotowaniu otoczenia dla nowych przedsięwzięć gospodarczych miasto coraz wyraźniej wpisuje się w powstający na Pomorzu system powiązań między infrastrukturą, przemysłem i bezpieczeństwem.

Rumia w układzie infrastrukturalnym Pomorza

Położenie Rumi sprawia, że miasto znajduje się w jednym z najbardziej dynamicznych punktów infrastrukturalnej mapy Pomorza. Z jednej strony bezpośrednie sąsiedztwo portu w Gdyni, z drugiej dostęp do głównych tras obsługujących ruch towarowy i logistykę północnej Polski.

Kluczową rolę w dalszym rozwoju tego układu ma odegrać planowana budowa tzw. Drogi Czerwonej - trasy, która ma bezpośrednio połączyć port w Gdyni z krajową siecią dróg szybkiego ruchu. Inwestycja ta od lat wskazywana jest jako jeden z najważniejszych projektów usprawniających transport towarów oraz funkcjonowanie rosnących przeładunków portowych.

Znaczenie Drogi Czerwonej wykracza jednak poza wymiar gospodarczy. W kontekście rosnącej roli Morza Bałtyckiego w systemie bezpieczeństwa Europy inwestycja ta nabiera również wymiaru strategicznego. Sprawne połączenie portu z krajową infrastrukturą transportową zwiększa zdolność systemu do prowadzenia operacji logistycznych o znaczeniu wojskowym, w tym szybkiego przerzutu sił sojuszniczych w ramach struktur NATO.

Decyzja o realizacji projektu została potwierdzona w „Raporcie w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski - Pomorze Środkowe”, przygotowanym przez zespół powołany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Dokument wskazuje kluczowe przedsięwzięcia infrastrukturalne mające wzmocnić bezpieczeństwo państwa oraz rozwój gospodarczy regionu. Rząd przeznaczył na pierwszy etap budowy Drogi Czerwonej około 4,5 miliarda złotych, a rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym roku.

W pracach nad raportem uczestniczyli również przedstawiciele samorządów regionu, w tym Rumi. Podczas prezentacji dokumentu w Ustce przedstawiciele MON podkreślali zaangażowanie burmistrza Michała Pasiecznego oraz jego pełnomocnika Jarosława Podsiadło w działania na rzecz powrotu projektu Drogi Czerwonej do rządowej agendy. Jak podkreślał doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz, to właśnie oni przedstawili w dokumencie strategiczne znaczenie inwestycji.

– Cały nasz region już dziś należy do trzech najbardziej strategicznych obszarów w Polsce – przede wszystkim ze względu na infrastrukturę paliwową, port wojenny i towarowy w Gdyni oraz zaplecze logistyczne NATO. Dlatego to historyczny moment dla bezpieczeństwa Pomorza, ponieważ przez dziewięć lat zabiegaliśmy o to, aby w rządzie dostrzeżono znaczenie Drogi Czerwonej i całego układu komunikacyjnego obsługującego te tereny. Wcześniej – zarówno w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak i Ministerstwie Infrastruktury – temat ten nie spotykał się z odpowiednim zainteresowaniem, mimo że mówimy o obszarach kluczowych dla kraju: Porcie Gdynia, porcie wojennym na Oksywiu, kawernach gazowych, bazach paliwowych czy Dolinie Logistycznej. Dla samej Rumi oznacza to dalsze wzmacnianie roli miasta jako zaplecza gospodarczego i infrastrukturalnego portu w Gdyni. Bliskość portu, dobre skomunikowanie z głównymi arteriami transportowymi oraz przygotowane tereny inwestycyjne sprawiają, że Rumia jest naturalnym miejscem rozwoju działalności związanej z przemysłem, logistyką i gospodarką morską – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Wraz z rozbudową infrastruktury transportowej znaczenie tej lokalizacji będzie rosło także w szerszym, regionalnym wymiarze. Rumia coraz wyraźniej wpisuje się w system powiązań gospodarczych i transportowych Pomorza, który – obok funkcji ekonomicznych – wzmacnia również zdolność regionu do realizacji zadań strategicznych, w tym mobilności wojskowej i wsparcia bezpieczeństwa państwa, które dla mnie jest sprawą absolutnie fundamentalną. Jestem przekonany, że planowane inwestycje mogą tylko wzmocnić nasze położenie. Zarówno projekty drogowe, jak i kolejowe, które będą realizowane w najbliższych latach, to szansa dla całego regionu. Jestem dumny, że Rumia jest częścią tego procesu – podsumowuje.

Zielony Okręg Przemysłowy „Kaszubia”

Zmiany zachodzące na Pomorzu nie dotyczą już wyłącznie infrastruktury transportowej. Coraz wyraźniej widać, że wraz z rozbudową portów, głównych korytarzy komunikacyjnych i energetyki morskiej powstaje nowy układ gospodarczy, w którym infrastruktura i przemysł zaczynają funkcjonować jako elementy jednego systemu wzmacniającego strategiczną odporność państwa.

Jedną z koncepcji opisujących ten proces jest projekt Zielonego Okręgu Przemysłowego „Kaszubia”, który tak przedstawia autor tej idei, Maciej Samsonowicz: ZOP Kaszubia zakłada rozwój nowoczesnych sektorów przemysłowych, energetyki oraz infrastruktury krytycznej, szczególnie w kontekście rosnącego znaczenia Morza Bałtyckiego w europejskiej architekturze bezpieczeństwa i energetyki opartej m.in. na ścisłej współpracy z samorządami na poziomie marszałków i wojewodów. Ale to w konsekwencji wójtowie, burmistrzowie i starostowie wskazywać będą potencjalne tereny inwestycyjne. A kolejno, lokalni przedsiębiorcy będą realizowali nowe inwestycje dla bezpieczeństwa państwa i regionu.

Istotnym elementem tej transformacji jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Offshore wind staje się jednym z najważniejszych impulsów gospodarczych dla północnej Polski, generując zapotrzebowanie na produkcję przemysłową, usługi technologiczne, logistykę oraz wyspecjalizowane łańcuchy dostaw.

Coraz większego znaczenia nabierają zatem lokalizacje zdolne do przyjmowania nowych inwestycji przemysłowych i logistycznych. Rumia znajduje się w naturalnej strefie oddziaływania tych procesów. Dostępność terenów inwestycyjnych oraz powiązania komunikacyjne sprawiają, że miasto coraz wyraźniej wpisuje się w powstający na Pomorzu krajobraz industrialny.

W kontekście rozwoju przemysłu obronnego pojawiają się również pierwsze sygnały zainteresowania inwestorów sektora zbrojeniowego. Przykładem jest podpisany list intencyjny dotyczący potencjalnej inwestycji norweskiego koncernu Kongsberg Defence & Aerospace, który rozważa uruchomienie na Pomorzu nowoczesnego zakładu produkcyjnego związanego z przemysłem obronnym. Jedną z analizowanych lokalizacji jest właśnie Rumia, dysponująca przygotowanymi terenami inwestycyjnymi oraz rozwiniętą infrastrukturą przemysłową i zasobami kadrowymi.

Od miasta-sypialni do zaplecza gospodarczego regionu

Jeszcze kilkanaście lat temu Rumia była najczęściej postrzegana jako typowe miasto satelickie Trójmiasta - miejsce zamieszkania dla osób pracujących w Gdyni, Gdańsku czy Sopocie. Dziś ten obraz wyraźnie zmienił się. Wraz z rozwojem infrastruktury transportowej, portu w Gdyni oraz nowych sektorów gospodarki morskiej miasto pojawiło się w kontekście inwestycji przemysłowych i logistycznych.

Jednym z kluczowych narzędzi tej zmiany jest działalność miejskiej spółki Rumia Invest Park, która odpowiada za rozwój i komercjalizację terenów inwestycyjnych. Dzięki konsekwentnej polityce przyciągania przedsiębiorców oraz przygotowaniu infrastruktury dla nowych inwestycji w ostatnich latach w mieście powstało ponad 1200 miejsc pracy. To nie tylko liczby w statystykach gospodarczych, lecz także realna zmiana dla mieszkańców – możliwość pracy bliżej domu oraz stopniowe budowanie lokalnego rynku pracy.

Znaczenie tych działań rośnie w kontekście przemian zachodzących na całym Pomorzu. Rozwój portów, infrastruktury transportowej, przemysłu oraz energetyki morskiej sprawia, że coraz większe znaczenie mają lokalizacje zdolne do przyjmowania nowych inwestycji obsługi powstających łańcuchów dostaw. Dzięki przygotowanym terenom inwestycyjnym oraz korzystnemu położeniu Rumia coraz wyraźniej wpisuje się w ten proces, stając się integralną częścią ekosystemu rozwijającej się gospodarki morskiej regionu.

W tym sensie zmiana, która dokonała się w mieście, ma wymiar nie tylko lokalny. Rumia nie jest już wyłącznie zapleczem mieszkaniowym aglomeracji trójmiejskiej, a pełni rolę aktywnego uczestnika procesów gospodarczych i infrastrukturalnych kształtujących przyszłość Pomorza. W regionie, który zyskuje rosnące znaczenie w systemie bezpieczeństwa państwa, rozwój takich ośrodków jak Rumia jest elementem szerszej układanki łączącej gospodarkę, infrastrukturę i zdolność państwa do reagowania na nowe wyzwania strategiczne.