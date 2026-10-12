IAI prezentuje HawkGuard. Nowy system obrony przed dronami

W obliczu rosnącej złożoności zagrożeń powietrznych, zwłaszcza ze strony dronów, przemysł obronny poszukuje coraz bardziej zaawansowanych i elastycznych rozwiązań. Odpowiedzią na te wyzwania jest HawkGuard – nowy system aktywnej ochrony opracowany przez Israel Aerospace Industries (IAI). System ten rozszerza istniejącą, wielowarstwową architekturę C-UAS firmy, wprowadzając przełomową zdolność do kinetycznego przechwytywania celów bez użycia głowicy wybuchowej. Takie podejście minimalizuje ryzyko szkód ubocznych, co jest kluczowe w środowiskach cywilnych i miejskich.

Guy Bar Lev, prezes i dyrektor generalny IAI, podkreśla strategiczne znaczenie takich innowacji.

„Przyszłość ochrony sił zbrojnych będzie zależała od zdolności do szybkiego i skutecznego reagowania na coraz bardziej zróżnicowane i ewoluujące zagrożenia powietrzne. W IAI naszą wizją jest zapewnienie siłom zbrojnym wielowarstwowej i elastycznej architektury obronnej, która chroni je przed pełnym spektrum zagrożeń. HawkGuard stanowi kolejny krok w kierunku realizacji tej wizji, dodając zdolność do kinetycznego przechwytywania w celu przeciwdziałania rosnącemu wyzwaniu, jakie stanowią drony” – powiedział Bar Lev.

Israel Aerospace Industries (IAI) has unveiled HawkGuard, a new counter-drone system. Combining radar, electro-optical sensors, and AI command, it uses interceptor drones to neutralize hostile aircraft via direct impact—avoiding explosive secondary effects. https://t.co/FqGE4qvxuA— Israel Military Channel (@IsraelMilitaryC) October 12, 2026

Sercem systemu HawkGuard jest zaawansowany radar i czujniki elektrooptyczne, współpracujące z systemem dowodzenia i kontroli opartym na sztucznej inteligencji. Ta kombinacja umożliwia precyzyjne wykrywanie, identyfikację i śledzenie wrogich dronów. Następnie system neutralizuje zagrożenia powietrzne poprzez bezpośrednie przechwytywanie kinetyczne. Brak głowicy wybuchowej to znacząca zaleta, która pozwala uniknąć wybuchu i związanych z nim skutków ubocznych, często niepożądanych w konwencjonalnych systemach przechwytujących.

Wielowarstwowa obrona przed dronami: Wizja IAI

IAI od dawna stawia na rozwój kompleksowych rozwiązań w zakresie obrony przed bezzałogowymi statkami powietrznymi. Wielowarstwowa architektura C-UAS firmy integruje szereg zaawansowanych zdolności, w tym wykrywanie, identyfikację, dowodzenie i kontrolę, wojnę elektroniczną oraz różnorodne metody przechwytywania. System ten jest zaprojektowany tak, aby łączyć różne czujniki i elementy wykonawcze, dostosowując się do specyficznych wymagań misji i umożliwiając skoordynowaną reakcję na dynamicznie zmieniające się zagrożenia powietrzne. Wprowadzenie HawkGuard wzmacnia tę architekturę, oferując operatorom dodatkową, niezwykle elastyczną opcję.

Dror Bar, dyrektor generalny ELTA Systems i wiceprezes wykonawczy w IAI, podkreśla adaptacyjność nowego systemu.

„Dzisiejsze środowisko zagrożeń powietrznych wymaga rozwiązań, które potrafią szybko dostosować się do zagrożenia, misji i warunków operacyjnych. HawkGuard zapewnia operatorom dodatkowe narzędzie w ramach szerszej koncepcji obrony warstwowej, oferując elastyczny i ekonomiczny sposób radzenia sobie z dronami i innymi lokalnymi zagrożeniami powietrznymi” – zaznaczył Bar.

Uniwersalne zastosowanie i przyszłość walki z zagrożeniami powietrznymi

Kompaktowa i modułowa architektura HawkGuard sprawia, że system jest niezwykle uniwersalny. Może być wdrażany na różnorodnych platformach, w tym na pojazdach opancerzonych i innych platformach mobilnych, co zwiększa jego elastyczność operacyjną. Ponadto, HawkGuard jest idealnym rozwiązaniem do ochrony instalacji stacjonarnych, infrastruktury strategicznej oraz obiektów morskich, zapewniając kompleksową ochronę w szerokim spektrum zastosowań.

Niedawno HawkGuard przeszedł serię udanych testów, podczas których wykazał zdolność do skutecznego wykrywania, śledzenia i neutralizowania szerokiego zakresu zagrożeń związanych z dronami. Te pozytywne wyniki stanowią kolejny krok naprzód w rozwoju wielowarstwowych zdolności IAI w zakresie przeciwdziałania dronom (C-UAS). W kontekście szybkiego rozprzestrzeniania się dronów i zmieniających się wymagań współczesnego pola walki, takie innowacje są kluczowe dla utrzymania przewagi obronnej. Oficjalna prezentacja systemu HawkGuard odbędzie się na stoisku IAI podczas targów AUSA 2026 w Waszyngtonie.

Na podstawie komunikatu prasowego Israel Aerospace Industries (IAI)