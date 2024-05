„Jesteśmy zachwyceni możliwością wzmocnienia długotrwałych relacji z armią hiszpańską oraz hiszpańskimi siłami powietrznymi i kosmicznymi poprzez dostawy, które znacznie zwiększą istniejący potencjał NASAMS tego kraju i jeszcze bardziej wzmocnią współpracę między Hiszpanią a Norwegią” – powiedział Eirik Lie, prezes firmy Kongsberg Defence & Aerospace.

Hiszpania była pierwszym zagranicznym nabywcą systemu NASAMS i posiada go w służbie od ponad 20 lat. Są to cztery baterie, każda wyposażona w dwie wyrzutnie, które umieszczono na podwoziu samochodu ciężarowego Iveco. Decyzja o ich modernizacji została ogłoszona w kwietniu bieżącego roku przez Dirección General de Armamento y Material (DGAM).

Program modernizacji ma obejmować aktualizację oprogramowania, wymianę przestarzałych i zużytych elementów oraz modernizację niektórych podzespołów, w tym stacji radiolokacyjnych. Ma to znacząco zwiększyć zdolność zwalczania środków napadu powietrznego. Wartość tego pakietu oszacowano na około 45 mln euro.

Pozostałe 365 mln euro przeznaczone jest na zakup niesprecyzowanej liczby systemów NASAMS w najnowszej wersji, dostosowanej m.in. do użycia pocisków o zwiększonym zasięgu AMRAAM-ER. Jest to związane z rosnącym zagrożeniem, ale też m.in. z oddelegowaniem jednej baterii NASAMS do krajów bałtyckich, gdzie wchodzi ona w skład. NATO Air Shielding Mission.

Nowe zestawy mają też zastąpić przekazane Ukrainie systemy Aspide/Spada 2000. Jest to hiszpański system oparty na pociskach Aspide z półaktywnym naprowadzeniem, wywodzących się z rakiet powietrze-powietrze AIM-7 Sparrow. Hiszpania przekazała znaczną liczbę rakiet tego typu, do których dotowano też posowieckie wyrzutnie sił zbrojnych Ukrainy, dla których brakuje już oryginalniej amunicji produkcji rosyjskiej.

NASAMS to rakietowy system przeciwlotniczy średniego zasięgu produkowany w kooperacji przez amerykański koncern RTX ( dawniej Raytheon) i norweską firmę Kongsberg. Umożliwia likwidację środków napadu powietrznego odległych o około 25 km przy zastosowaniu pocisków AIM-120 AMRAAM lub do 80 km przy wykorzystaniu powiększonego pocisku AMRAAM-ER. Oba dysponują aktywną głowicą radiolokacyjną. Pocisk AMRAAM używany w systemie NASAMS jest standardową rakietą powietrze-powietrze, stosowanym przez wiele zachodnich myśliwców, w tym F-16 F-35. AMRAAM-ER jest wersją z powiększoną częścią napędową, przez co może być odpalany tylko z ziemi. Z NASAMS można też strzelać pociskami powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder. Naprowadzanymi termicznie.