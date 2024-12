Hanwha Ocean podpisuje kontrakt o wartości 578,7 mln dolarów na fregaty FFX Batch IV.

W ramach tego kontraktu Hanwha Ocean zbuduje dwie pierwsze jednostki z serii Batch IV, która ma składać się łącznie z sześciu okrętów. Nowe fregaty zachowają podobne wymiary i profile do poprzednich jednostek Batch III, ale będą wyposażone w najnowocześniejsze uzbrojenie, systemy walki elektronicznej i sprzęt elektroniczny.

Kluczowe ulepszenia obejmują integrację opracowanego przez LiG Nex1 sprzętu do walki elektronicznej oraz systemu CIWS-II (Close-In Weapon System) do obrony bezpośredniej. Dodatkowym uzbrojeniem będą pociski przeciwokrętowe SSM-710K C-Star, torpedy rakietowe Red Shark K-ASROC, pociski manewrujące Sea Dragon oraz pociski ziemia-powietrze K-SAAM. Podstawowym systemem artyleryjskim pozostanie działo BAE Systems Mk 45 Mod 4 kalibru 127 mm/62, przeniesione z partii III.

Hanwha Ocean podkreśliła znaczenie tego programu dla rozwoju potencjału morskiego Korei Południowej.

„Projekt ten podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie najnowocześniejszych okrętów, które wzmacniają naszą infrastrukturę obronną” - zauważył rzecznik firmy.

Program FFX Batch IV stanowi kluczową modernizację południowokoreańskiej floty morskiej. Z dziewięciu pierwotnie zbudowanych fregat typu Ulsan, tylko dwie - Busan (FF 959) i Cheongju (FF 961), obie oddane do użytku w 1992 roku - pozostają w aktywnej służbie. Nowe fregaty zapewnią zwiększoną gotowość operacyjną i zmodernizowane zdolności na nadchodzące lata.

Garda: kmdr Witkiewicz o Orce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Program FFGX (Future Frigate eXperimental) to projekt koreańskiej marynarki wojennej, który ma na celu rozwój nowoczesnych fregat. Program ten jest realizowany przez firmę Hanwha Ocean, która wcześniej była znana jako Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Fregaty FFX mają zastąpić starsze jednostki w marynarce wojennej Korei Południowej, w tym okręty typu Ulsan.

Do kluczowe cechy fregat FFX należą, nowoczesne systemy radarowe, takie jak Active Phased Array Radar (APAR), które umożliwiają skuteczne wykrywanie celów na dużych odległościach. Dzięki temu fregaty są w stanie pełnić funkcje obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, jak również zwalczania celów nawodnych. Fregaty FFX są zaprojektowane jako jednostki wielozadaniowe, mogące pełnić różne role, w tym ochrona flot i instalacji morskich, zwalczanie okrętów podwodnych dzięki zastosowaniu systemów sonarowych i torped. Ponadto fregaty posiadają zdolność do prowadzenia operacji w strefach kryzysowych, np. w rejonach o dużym natężeniu piractwa.

Fregaty FFX posiadają nowoczesną konstrukcję kadłuba oraz technologię zmniejszającą sygnaturę radarową. Sprawia to, że fregaty FFX charakteryzują się tzw. właściwościami stealth, co utrudnia ich wykrycie przez wrogie systemy radarowe. FFX są zaprojektowane z myślą o łatwej modyfikacji i modernizacji. Dzięki temu można je dostosować do zmieniających się potrzeb operacyjnych, w tym dodawania nowych systemów uzbrojenia lub sensorów.

Program FFX rozpoczął się w 2008 roku, a pierwsze fregaty weszły do służby w 2018 roku. W ramach programu budowane są fregaty w czterech różnych wersjach (FFX-1, FFX-2, FFX-3 oraz FFX-4), z których każda ma wyższy poziom zaawansowania technologicznego w porównaniu do poprzedniej.

Fregaty FFX-1, FFX-2, FFX-3 zostały już dostarczone do marynarki wojennej Korei Południowej, a FFX-4, będące najnowszymi jednostkami, mają najbardziej zaawansowane systemy uzbrojenia i elektroniki. W ramach programu FFX, Hanwha Ocean współpracuje z różnymi koreańskimi firmami, w tym z Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries. Prowadzi to do synergii koreańskiego przemysłu stoczniowego.