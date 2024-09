Grupa WB zaprezentuje nowości na MSPO. W Kielcach zadebiutują nowe systemy bezzałogowe, radiostacje i wiele więcej

Spis treści

Radiostacje od Grupy WB

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym Grupy WB na tegorocznym MSPO zadebiutują definiowalne programowo radiostacje COMP@N-Z, także w odmianie pojazdowej, dostosowanej do zastępowania starszych urządzeń komunikacyjnych przy wykorzystaniu istniejących wzmacniaczy pojazdowych. To najnowsze polskie rozwiązania, oparte o narodowe systemy kryptograficzne.

Bezzałogowce X-FRONTER

Do Kielc powróci indywidualny bezzałogowiec rozpoznawczo-uderzeniowy X-FRONTER. To sprzęt o niewielkich wymiarach, przenoszony i obsługiwany przez jednego operatora. Wraz z panelem sterującym można zamocować go na kamizelce ochronnej lub oporządzeniowej. Zasięg operacyjny bezzałogowca to kilka kilometrów. X-FRONTER jest po wyciągnięciu z kieszeni transportowej natychmiast gotowy do użycia. Start odbywa się błyskawicznie z ręki. To kolejny z systemów GRUPY WB zaprojektowany jako rozwiązanie modułowe. Składa się z części centralnej z czterema składanymi wirnikami i zestawu sensorów, oraz dołączanych wymiennych modułów misyjnych.

Nowe WARMATE

Po raz pierwszy na MSPO publicznie zostaną pokazane bezzałogowe systemy uderzeniowe WARMATE 20 i WARMATE 50, wyposażone w ciężkie głowice bojowe. Uzupełniają rodzinę amunicji krążącej GRUPY WB, w skład której wchodzą popularne, sprawdzone w warunkach bojowych i dostarczane w dużej liczbie WARMATE, a także WARMATE 5.

WARMATE TL-R

W Kielcach odbędzie się premiera rozpoznawczego systemu bezzałogowego WARMATE TL-R. Niewielki statek powietrzny wyposażony jest w składane powierzchnie nośne i sterujące. Użycie wielorazowej wyrzutni, pełniącej rolę pojemnika transportowego, powoduje system może być zabudowany na pojazdach i sterowany z nich wnętrza. WARMATE TL-R jest wyposażeniem Artyleryjskiego Wozu Rozpoznawczego.

Bezzałogowce morskie i lądowe

W pawilonie GRUPY WB nie zabraknie projektów bezzałogowców morskich i lądowych. Na przykładzie kołowej platformy robotycznej będzie można ocenić zastosowania takich pojazdów na polu walki (np. w roli nosicieli amunicji krążącej). W Kielcach zaprezentowana zostanie też rodzina bezzałogowych wież ZMU-03/05, ZMU-04 i ZMU-07.

Systemy rozpoznawcze pola walki

Taktyczny system rozpoznania pola walki EYEQ klasy AI-ISR przeznaczony jest do detekcji, identyfikacji i klasyfikacji pojazdów oraz sprzętu wojskowego w czasie rzeczywistym, w oparciu o sztuczną inteligencję. Dzięki temu zwiększa się efektywność zarządzania dostępnymi zasobami oraz znacznie skraca proces decyzyjny.

Na podstawie automatycznych detekcji i założeń operacyjnych EYEQ na bieżąco ocenia sytuację taktyczną, analizuje ryzyko, rekomenduje kolejność oddziaływania oraz liczbę i rodzaj uzbrojenia niezbędnego do zniszczenia nominowanych obiektów. Moduły EYEQ można zamontować w bezzałogowych statkach powietrznych lub w pojazdach.

System EYEQ w działaniu

System EYEQ zostanie pokazany w działaniu, w połączeniu z zawieszonym nad pawilonem bezzałogowym systemem powietrznym FLYEYE. Obok znanego i sprawdzonego w najtrudniejszych warunkach bojowych rozwiązania klasy mini, zaprezentowany zostanie również większy system FT-5. Bezzałogowiec ten wchodzi w skład systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS w kilku różnych wariantach.

FONET i FONET NAVY

W pawilonie GRUPY WB będzie można też zapoznać się z cyfrową platformą komunikacji FONET i FONET NAVY, system zarządzania walką TOPAZ, systemem ochrony perymetrycznej granic i obiektów infrastruktury krytycznej AMSTA (także w wersji plecakowej), platformą integracji komunikacji PIK oraz rozwiązaniami dla bezpieczeństwa ruchu.

Nagroda DEFENDER

Do nagrody DEFENDER zgłoszono w bieżącym roku aż pięć systemów GRUPY WB, w tym system EYEQ oparty na sztucznej inteligencji przeznaczony do detekcji, identyfikacji i klasyfikacji obiektów wojskowych w czasie rzeczywistym, radiostację osobistą PERAD 5010, amunicję krążącą WARMATE 5, bezzałogowy system rozpoznawczy WARMATE TL-R i zdalny moduł uzbrojenia ZMU-05.

Na podstawie komunikatu prasowego Grupy WB