Francuska flota samolotów A330 MRTT ze wsparciem technicznym od Airbusa

Przedstawiciele Airbus Defence and Space podpisali dwa kontrakty o łącznej wartości 1,2 miliarda euro z francuskimi podmiotami, Agencją Uzbrojenia (Direction Générale de l'Armement - DGA) i Agencją Obsługi Lotnictwa (Direction de la Maintenance Aéronautique - DMAé) na zwiększenie zdolności i wsparcie eksploatacyjne francuskich wielozadaniowych latających cystern A330 MRTT

„Dziękujemy francuskiemu Ministerstwu Sił Zbrojnych za stałe zaufanie do Airbusów A330 MRTT i cieszymy się, że za pośrednictwem tego programu przyczyniamy się do rozwoju jednej z najbardziej strategicznych zdolności Francji”, skomentował Jean-Brice Dumont, szef działu wojskowych systemów lotniczych w Airbus Defence and Space. „Dzięki nowym możliwościom samolotu przygotowujemy rozwiązania przyszłości. Przekształcamy MRTT w pokładowy węzeł łączności, będący pierwszym elementem przyszłych wielozadaniowych latających cystern, osadzonych w systemie Future Combat Air System (FCAS)”.

Kontrakt Standard 2: etap projektowania przyszłej wielozadaniowej maszyny transportowo-tankującej

Umowa Standard 2 przewiduje rozszerzenie zdolności francuskich maszyn MRTT. Koncentruje się na doposażeniu ich w systemy łączności i samoobrony. Aby zapewnić łączność w każdych okolicznościach, w tym w środowisku zakłóceń i ekstremalnych warunkach pogodowych, samoloty otrzymają stację łączności satelitarnej MELISSA. Uzyskane nowe możliwości przekształcą francuskie A330 MRTT w węzeł transmisji o dużej przepustowości, posiadający możliwości dowodzenia i kontroli, a także staną się podstawąintegracji A330 MRTT z przyszłym rozwiązaniem tzw. chmury bojowej w systemie FCAS. Pierwszym samolotem doposażonym zgodnie z umową Standard 2 będzie A330 MRTT nr 15. Prace zostaną wykonane w zakładzie Airbusa w Getafe. Oczekuje się, że maszyna zostanie zakwalifikowana do służby we francuskich siłach powietrznych w 2028 r. Następnie w bazie lotniczej Istres we Francji do Standardu 2 zostanie doprowadzonych pozostałych 14 francuskich A330 MRTT.

10 lat wsparcia eksploatacyjnego

Drugi zawarty kontrakt przewiduje wsparcie eksploatacji floty „Feniksów” w bazie lotniczej Istres w południowej Francji. Mieści się tam 31 Strategiczne Skrzydło Tankowania i Transportu w Powietrzu. Airbus, jako główny wykonawca, wraz z partnerami z Francji, będzie odpowiedzialny za modernizację, obsługi, logistykę i wsparcie techniczne w celu zapewnienia gotowości operacyjnej samolotów przez 10 lat plus dwa kolejne lata jako opcję. Aby wykonać ustalone zadania, zespół lokalnych techników Airbusa we Francji zostanie podwojony.

Usługi wsparcia świadczone na mocy zawartych umów zagwarantują poziom dostępności i sprawności zgodny z wymaganiami francuskich sił powietrznych i kosmicznych. W kontrakcie uwzględniono wsparcie techniczne dla samolotów rozmieszczonych poza Francją.

Francuskie lotnictwo korzysta obecnie z 12 samolotów A330 MRTT, które wylatały ponad 18 000 godzin. Francja jest największym klientem na A330 MRTT; zamówiła 15 takich samolotów. Dzięki zamówieniom z 15 krajów na 79 maszyn A330 MRTT, samolot ten zdominował światowy rynek na wielozadaniowe cysterny. Airbus ma 90% udziału w tym rynku poza USA. Samoloty A330MRTT spędziły już w powietrzu ponad 270 000 godzin.

Komunikat prasowy Airbus