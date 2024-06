Do Polski przybyły kolejne wyrzutnie HOMAR-K. To 1/3 dostawa planowanych na 2024 rok

Jak poinformował wiceminister obrony Paweł Bejda, w ostatnich dniach do Polski dotarła kolejna dostawa uzbrojenia od koreańskiego koncernu Hanwha. Było to 6 haubicoarmat K9 oraz 12 wyrzutni Homar-K. O ile haubice trafiły już do jednostki wojskowej, to droga wyrzutni rakiet jest nieco dłuższa.