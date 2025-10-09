Decyzja MON w sprawie programu ESSOR. Polska kontynuuje udział, nowe kompetencje i ucięcie spekulacji

Przyjęcie przez Radę Modernizacji Technicznej rekomendacji dotyczącej kontynuacji udziału Polski w programie ESSOR na lata 2025-2028, a także zmiana ról w zarządzaniu tym programem, wymusiły na Ministerstwie Obrony Narodowej konieczność aktualizacji wewnętrznych regulacji. Jak podkreśla komunikat, celem było „zapewnienie koordynacji działań oraz ustalenia odpowiedzialności osób funkcyjnych w resorcie obrony narodowej”.

Nowa regulacja jest również odpowiedzią na powstanie nowych komórek i jednostek organizacyjnych w resorcie, które są właściwe w obszarze programu ESSOR. Te zmiany strukturalne sprawiły, że dotychczasowe decyzje stały się nieaktualne i wymagały zastąpienia nowym, spójnym aktem prawnym.

⭕️W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje odnośnie braku obecności Polski w programie ESSOR. ⭕️TO DEZINFORMACJA.⭕️Uspokajam. Sprawę udziału Polski w programie ESSOR regulują decyzje MON nr 280/ZKiD-P6 z sierpnia br. Decyzja uchylająca miała nr 279/ZKiD-P6 z sierpnia br. pic.twitter.com/cFiCW5RQM0— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) October 8, 2025

Uchylone decyzje i zapewnienie spójności

W związku z wejściem w życie decyzji Nr 280/ZKiD-P6, konieczne było uchylenie dwóch wcześniejszych aktów prawnych:

Decyzji Nr 472/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2008 r. w sprawie udziału resortu obrony narodowej w realizacji Programu Europejskiej Agencji Obrony na temat Europejskie Zabezpieczone (Kodowane) Programowalne Radio – ESSOR.

Decyzji Nr 51/Org/DPZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kompetencji i realizacji zadań dotyczących programów radiostacji programowalnych.

Obie te decyzje zostały uchylone kolejno 21 i 22 sierpnia 2025 r., co zapewniło zachowanie spójności w wewnątrzresortowym systemie aktów prawnych.

Polska w programie ESSOR: Zakończenie spekulacji

Wydanie nowej decyzji ma również na celu rozwianie wszelkich wątpliwości i obalenie nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. Jak informuje MON, istniało „duże zainteresowanie tematem oraz pojawiające się nieprawdziwe informacje o rezygnacji resortu obrony narodowej z udziału w programie ESSOR w latach 2025-2028”. Nowa regulacja jednoznacznie potwierdza kontynuację polskiego zaangażowania w ten kluczowy dla europejskiego bezpieczeństwa program.

Program ESSOR (European Secure Software Defined Radio) ma na celu opracowanie i wdrożenie zabezpieczonych, programowalnych radiostacji, które umożliwią bezpieczną i interoperacyjną komunikację pomiędzy siłami zbrojnymi państw europejskich. Udział Polski w tym projekcie jest strategicznie ważny dla modernizacji polskiej armii i zapewnienia jej kompatybilności z sojuszniczymi systemami łączności.