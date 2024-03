Umowa obejmuje nie tylko same granatniki, ale również dostarczenie amunicji oraz wyposażenia i szkolenie dla systemu Carl-Gustaf. Dostawy zaplanowano na lata 2024-2027. Szef firmy Saab Dynamics Gorgen Johansson w wydanym komunikacie granatniki określił jako "sprawdzone, niezawodne i wydajne".

Carl Gustaf bywa kwalifikowany jako granatnik lub przenośna armata bezodrzutowa, ponieważ w odróżnieniu od RPG-7 jest on ładowany od tyłu, a pociski mają ten sam kaliber co lufa wyrzutni, a więc 84 mm. Ogranicza to np. siłę głowicy kumulacyjnej, ale mimo to podczas wojny na Ukrainie szwedzkie granatniki potwierdziły swoją skuteczność, niszcząc m.in. najnowocześniejszy rosyjski czołg seryjnie produkowany czołg, czyli T-90M.

Roman Polko_Portal Obronny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Broń rodziny Carl Gustaf rozwijana jest od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wariant M3 z 1986 roku po raz pierwszy wyposażona była w kompozytowo-stalową lufę i wiele elementów z aluminium oraz tworzyw sztucznych. Carl Gustaf M4 to najnowsza wersja, w porównaniu do poprzedniej wersji M3 jest o 3,4 kg lżejsza (waży jedynie 6,7 kg), między innymi dzięki skróceniu do 950 cm. Obniżenie masy uzyskano głównie dzięki wykorzystaniu lżejszych komponentów konstrukcyjnych, a mniejsza długość zapewnia lepszą ergonomię użycia w terenie zurbanizowanym. Przy tym broń posiada wiele rozwiązań podnoszących funkcjonalność, takich jak szyny Picatinny, przedni chwyt czy dodatkowy bezpiecznik pozwalający przenosić broń gotową do strzału.

Dodatkowo Carl Gustaf M4 został wyposażony w nowy celownik kolimatorowy oraz licznik strzałów i funkcję zdalnego zarządzania amunicją programowalną. Od roku 2022 dostępna jest wersja „cyfrowa” granatnika M4, która daje możliwość korzystania z amunicji programowalnej oraz zwiększa celność dzięki zastosowaniu głowicy optoelektronicznej, dalmierza laserowego oraz kalkulatora balistycznego.

Różne warianty granatników Carl Gustaf są wykorzystywane przez siły zbrojne 50 krajów na całym świecie. Są wśród nich np. Stany Zjednoczone, które wprowadziły broń pod oznaczeniem M3 MAAWS (ang. Multi-Role Anti-Armor Anti-Personnel Weapon System). Wśród użytkowników jest również Polska, a w zasadzie nasze Wojska Specjalne, natomiast do Wojsk Lądowych Carl Gustaw trafi niebawem jako następca granatników RPG-7. Na początku marca bieżącego roku Agencja Uzbrojenia zamówiła broń tego typu wraz z amunicją za sumę 6,5 mld zł.