Boeing kończy pierwszy lot brytyjskiego samolotu E-7 Wedgetail

Załoga testowa Boeinga przeprowadziła kontrole funkcjonalne podczas pierwszego lotu z lotniska w Birmingham, co stanowi znaczący kamień milowy w fazie testów i oceny programu. Obecnie niepomalowany samolot jest jednym z trzech samolotów 737 NG na brytyjskiej ziemi poddawanych modyfikacjom przez zespół ponad 100 osób w STS Aviation Services w Birmingham. „Ten bezpieczny i systematyczny lot kontrolny jest ważnym krokiem dla Boeinga i RAF w ramach naszych rygorystycznych i szeroko zakrojonych testów i oceny” - powiedział Stu Voboril, wiceprezes Boeinga i kierownik programu E-7. „Nasz zespół jest zaangażowany w zapewnienie, że E-7 zapewni bezpieczeństwo, jakość i możliwości, które obiecaliśmy naszemu klientowi, przygotowując się do dostawy pierwszego brytyjskiego E-7 Wedgetail do RAF”. Kapitan grupy Richard Osselton, dyrektor programowy RAF ds. Wedgetail, powiedział: „Osiągnięcie pierwszego lotu Wedgetail jest znaczącym kamieniem milowym, reprezentującym wyjątkowy wysiłek zespołu programowego RAF, DE&S, Boeinga i STS Aviation. Teraz będziemy opierać się na tym sukcesie i z niecierpliwością czekamy na kontynuację fazy testów i oceny w ramach naszych przygotowań do wprowadzenia samolotu do służby”.

Dyrektor DE&S ds. wsparcia lotniczego, Richard Murray, powiedział: „Ten pierwszy lot stanowi kamień milowy dla programu i naszego zespołu, który niestrudzenie współpracował z naszymi partnerami, aby zrealizować to niezwykle złożone przedsięwzięcie. Posuwamy się naprzód i będziemy dostarczać RAF-owi tę krytyczną zdolność”. Sprawdzony w boju E-7 wykrywa i identyfikuje wrogie cele z dużej odległości oraz śledzi wiele zagrożeń powietrznych i morskich jednocześnie z 360-stopniowym pokryciem za pomocą czujnika Multi-role Electronically Scanned Array (MESA). Zapewnia to samolotowi krytyczną świadomość w wielu domenach oraz przewagę decyzyjną w zakresie dowodzenia i kontroli. „Jesteśmy dumni z solidnej linii modyfikacji E-7, którą stworzyliśmy w Wielkiej Brytanii, aby dostarczyć RAF przyszłą flotę Airborne Early Warning & Control” - powiedziała Maria Laine, prezes Boeing UK, Ireland and the Nordics. „Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie tej kluczowej zdolności do wspierania bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii i przyczyniania się do stabilności w regionie”. Przyszła brytyjska flota E-7 będzie operować z RAF Lossiemouth w Szkocji, gdzie lokalni dostawcy i wykonawcy Boeinga są bliscy ukończenia infrastruktury wspierającej wprowadzenie samolotu do służby.

RAF uczestniczy w trójstronnym porozumieniu z Królewskimi Australijskimi Siłami Powietrznymi (RAAF) i Siłami Powietrznymi Stanów Zjednoczonych (USAF) w celu współpracy w zakresie interoperacyjności Wedgetail, rozwoju zdolności, oceny i testowania, utrzymania, operacji, szkoleń i bezpieczeństwa. RAAF, Siły Powietrzne Republiki Korei i Tureckie Siły Powietrzne używają obecnie E-7. Boeing buduje również dwa szybkie prototypy samolotów E-7 dla USAF, a w 2023 roku NATO ogłosiło wybór E-7 do swojej misji AEW&C.

Późną jesienią tego roku, po serii testów w locie i dalszej ocenie, samolot odleci do zakładu lakierniczego, aby otrzymać malowanie RAF.

Na podstawie komunikatu prasowego Boeinga