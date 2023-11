Pionowzlot bezzałogowy Airbus Helicopters VSR700, na którym testowany jest system SDAM, to de facto zmodyfikowany lekki śmigłowiec Hélicoptères Guimbal Cabri G2 o masie startowej 700 kg. Napędzany pojedynczym silnikiem może on pozostawać w powietrzu do 6 godzin przy prędkości sięgającej 185 km/h. „Załogowe” Cabri G2 to popularne śmigłowce wykorzystywane do szkolenia pilotów, z których korzysta m.in. dęblińska "Szkoła Orląt".

Program SDAM (Système de Drone Aérien Marine/Naval Aerial Drone System) powstał w kooperacji, w ramach której Airbus Helicopters odpowiedzialny był za maszynę latającą i opracował m.in. system transmisji danych, układy antykolizyjne i automatyzujące różne fazy lotu, aby umożliwić operowanie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej. DCNS odpowiedzialny jest natomiast za integrację maszyny z systemami pokładowymi, łącze przesyłu danych oraz wyposażenie operacyjne. Stąd wykorzystanie do testów wielozadaniowej fregaty FREMM.

Próby odbyły się 2–9 października u wybrzeży Prowansji na Morzu Śródziemnym. Okręt FREMM został wcześniej przystosowany przez techników ze stoczni Naval Group do obsługi SDAM. Próby morskie miały na celu zademonstrowanie wysokiej sprawności systemu oraz możliwości SDAM w zadaniach obserwacyjnych i rozpoznawczych. W ramach prowadzonych działań maszyna VSR700 przeprowadziła zarówno startu jak i lądowania na pokładzie okręty w różnych warunkach środowiskowych.

„Jesteśmy zadowoleni, że SDAM i VSR700 dojrzewają”, powiedział Bruno Even, dyrektor generalny Airbus Helicopters. „System, który zaoferujemy, będzie mógł działać z fregaty i będzie dostosowany do zadań morskich, do których został zaprojektowany”, dodał. „Współpracując z Naval Group i innymi lokalnymi partnerami, tworzymy solidne i suwerenne rozwiązanie. Liczę na dalszy rozwój naszego systemu i współpracę z francuską flotą, aby uzyskać wstępną zdolność operacyjną do 2026 r.”.

Praca badawcza dotycząca programu SDAM została zlecona przez DGA firmom Airbus Helicopters i Naval Group. Celem jest zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie dla francuskiej Marynarki Wojennej demonstratora bezzałogowego systemu pionowego startu. System ten współpracuje z bezzałogowym systemem powietrznym Airbus Helicopters VSR700 oraz systemem zarządzania misją I4Drones® opracowanym przez Naval Group. Naval Group otrzymała także zadanie przygotowania instalacji nowego systemu na pokładach okrętów. W projekcie biorą udział też małe i średnie przedsiębiorstwa, takie jak Hélicoptères Guimbal i Diades, co przyczynia się do specjalizacji francuskiego przemysłu w dziedzinie morskich bezzałogowców.