Będzie dobrze. Za trzy lata Europa i USA będą produkowały tyle amunicji co Rosja

PAP 7:43 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że to kwestia 2–3 lat, aby łączne zdolności produkcyjne Europy i USA wzrosły kilkukrotnie – na tyle, by produkować tyle samo sztuk amunicji co Rosja. Według ministra obecnie Europa i USA produkują stanowczo za mało amunicji.

i Autor: CO MON