Australia zwiększa zdolności wywiadu powietrznego. Gulfstream testowany

Australia planuję pozyskać samoloty rozpoznania powietrznego, nadzoru, rozpoznania i walki elektronicznej (ISREW). W tym celu testy przechodzi MC-55A Peregrine będący na bazie Gulfstreama G550. Jest to bardzo elastyczna platforma, na podstawie której zostało zbudowanych wiele systemów podobnego typu.

Aby zobrazować, czym jest MC-55A Peregrine i do jakich zadań jest przewidywany, należy rozwinąć i opisać skrót ISREW. Jest to skrót oznaczający Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, and Electronic Warfare – czyli Wywiad, Obserwację, Rozpoznanie i Wojnę Elektroniczną. Jest to kompleksowa koncepcja operacyjna w wojsku, która łączy różne zdolności i technologie w celu zapewnienia dominacji informacyjnej.

Samoloty tego typu wykorzystują posiadane systemy w celu zbieraniu informacji i wykorzystywanie różnych źródeł i technologii do pozyskiwania danych o przeciwniku, środowisku operacyjnym i sytuacji na polu walki. Możliwości monitorowania i rozpoznania w powietrzu ma za zadanie śledzenie ruchów przeciwnika, jego aktywności oraz lokalizowanie strategicznych celów. Samolot ten również sprawdza się w sytuacji wojny elektronicznej (EW) poprzez zakłócanie, neutralizację i ochronę wojsk własnych w celu neutralizacji komunikacji i radarów przeciwnika oraz innymi systemami elektronicznymi.

The first MC-55A Peregrine for the @AusAirForce arrives at L3 Harris Greenville for test flight 2 in its completed, fully modified state. pic.twitter.com/wkRSrhBTFs— 𝙎𝙍_𝙋𝙡𝙖𝙣𝙚𝙨𝙥𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧 (@SR_Planespotter) January 22, 2025

Australia rozpoczęła program pozyskania MC-55A Peregrine w marcu 2019 roku. Był to efekt decyzji australijskiego ministra obrony Christophera Pyna oraz ministra przemysłu obronnego Linda Reynoldsa, którzy ogłosili przejęcie czterech zmodyfikowanych samolotów Gulfstream G550.

Głównym wykonawcą i dostarczycielem systemów obserwacyjnych, rozpoznawczych i wywiadowczych jest L3Harris, który dawniej nazywał się L3 Technologies. Firma otrzymała kontrakt, którego wartość wynosi wartości 628 milionów dolarów w celu dostarczenie kluczowych modyfikacji do samolotów Gulfstream G550 będące bazą pod MC-55A. Systemy, które ma dostarczyć amerykański koncern, obejmują zaawansowane systemy misji, bezpieczną infrastrukturę komunikacyjną oraz szeroki zakres usprawnień samolotów w celu dostosowania ich pod implementację kluczowych systemów.

Kontrakt na pozyskanie MC-55A Peregrine, którego wartość wynosi 1,6 miliarda dolarów, jest kluczowym elementem programu AIR 555. Jest to jeden z programów modernizacyjnych RAAF, mający na celu zwiększenie zdolności w zakresie wywiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR) oraz wsparcia elektronicznego. Jego celem jest wzmocnienie krajowych zdolności do walki elektronicznej i nadzoru, który jest częścią większego systemu, na jakim są budowane Królewskie Australijskie Siły Powietrzne.