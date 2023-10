O przedziwnym obiekcie w bazie Karolinie Północnej napisał portal Defence blog powołując się na użytkownika z Twittera, który zamieścił zdjęcia z bazy w której widać chiński samolot piątej generacji J-20 oraz J-7.

Chinese J-20 Mock Up At Marine Corps Auxiliary Landing Field Bogue in North Carolina https://t.co/U9Bm8735AI pic.twitter.com/WlCIwXVf0Q— 笑脸男人 (@lfx160219) October 14, 2023

Na zdjęciach widać jak amerykańscy marines prowadzą ćwiczenia wraz z repliką samolotu J-20. Jak się wydaje ćwiczenia były częścią ich treningu z bezzałogowym systemem powietrznym R80D SkyRaider w pobliżu Marine Corps Outlying Field Atlantic w Karolinie Północnej, nagranego 13 lipca 2023 roku.

Na razie nie wiadomo, jakie jest konkretne przeznaczenie makiety ale jak się wydaje amerykańska armia wykorzystuj ją do ćwiczeń by się przygotować na potencjalną walkę z tymi samolotami w wojnie na Indo-Pacyfiku, ale też sugeruje, że Stany Zjednoczone dość poważnie traktują rozwój chińskiej obronności.

Już w 2018 roku, pojawiły się doniesienia o replice J-20 bazie wojskowej w Georgi. Wtedy zdjęcie nie było zbyt wyraźne, jednak armia potwierdziła, że taka replika istnieje.

What Appears To Be A Fake Chinese J-20 Mighty Dragon Allegedly Spotted At U.S. Base https://t.co/Yp5Z5JJoNi pic.twitter.com/rx8Aj9PNoN— The Aviationist (@TheAviationist) December 6, 2018

Chiński myśliwiec J-20 to samolot piątej generacji, który ma rywalizować z amerykańskimi myśliwcami F-22 Raptor i F-35. Samolot został zaprezentowany 12 lat temu, a wszedł do służby 6 lat temu. Samolot jest w stanie wykonywać misje przewagi powietrznej, przechwytywania i uderzenia dalekiego zasięgu. Według Departamentu Obrony USA, Chiny dysponują łącznie 1900 myśliwcami, w tym około jak się szacuje 200 J-20. J-20 jest używany przez wszystkie pięć dowództw w teatrze działań ich armii, w tym do przechwytywania amerykańskich samolotów nad Morzem Wschodniochińskim.

Amerykanie nie pierwszy raz posiadają takie repliki

Jak opisał sprawę portal Eurasian Times w 2018 roku US Marine Corps Air Ground Task Force złożyła zapytanie ofertowe dla wykonawców na dostarczenie rosyjskich śmigłowców szturmowych Mi-24. Oprócz tego, Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych obsługiwały dwa radzieckie Mi-24 w Bazie Sił Powietrznych Davis-Monthan w celu przeprowadzenia podobnych ćwiczeń bojowych ze śmigłowcami HH-60G Pave Hawk. Według doniesień medialnych armia prowadzi również ćwiczenia szkoleniowe z wykorzystaniem rosyjskich Su-27 w tajnej Strefie 51. Wcześniej, jak donosił EurAsian Times odkryto nawet replikę rosyjskiego Su-57.