Zostaniesz pilotem drona w liceum? Rusza innowacyjny program MON dla uczniów klas mundurowych

Program „OPW z dronem” to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie technologii bezzałogowych. Jak podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej,

„To program dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się w nowoczesnych dziedzinach i zdobywać kompetencje potrzebne także w wojsku. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mogli uzyskać oficjalne uprawnienia pilota drona, wymagane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego”.

W ramach projektu przewidziano szkolenia dla nauczycieli, które poprowadzą wojskowi instruktorzy. Nauczyciele, po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, będą odpowiedzialni za prowadzenie zajęć z uczniami. Szkolenia praktyczne będą realizowane przy użyciu quadrokopterów o masie do 5 kg, które są powszechnie dostępne na rynku cywilnym. MON dofinansuje 80% kosztów zakupu tego sprzętu, a po dwóch latach użytkowania drony przejdą na własność szkół.

▶️W 16 szkołach ponadpodstawowych prowadzących oddziały przygotowania wojskowego /OPW/ rusza projekt @MON_GOV_PL „OPW z dronem”. ▶️To program dla młodzieży, która chce rozwijać nowe umiejętności obsługi dronów.▶️Wojskowi instruktorzy przeszkolą grupę nauczycieli, którzy… pic.twitter.com/U3Ltr8vyA7— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 17, 2025

Od podstaw do zaawansowania: Etapy szkolenia i certyfikacja

Specyfikację dronów oraz szczegółowy program szkolenia opracował Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia DG RSZ. Uczniowie będą przechodzić przez trzy poziomy nauki:

Poziom podstawowy

Poziom średniozaawansowany

Poziom zaawansowany

Celem jest kompleksowe przygotowanie młodzieży do dalszego doskonalenia umiejętności i pracy z wojskowymi systemami bezzałogowymi. W pilotażowej fazie programu weźmie udział do 30 uczniów z każdej z szesnastu szkół. Będą to uczniowie klas 4–5 technikum lub 3–4 liceum.

Program potrwa do połowy 2027 roku. Jego zwieńczeniem będą zawody z pilotowania dronów, które pozwolą wyłonić najlepszych uczestników. Uczniowie zakończą szkolenie egzaminem teoretyczno-praktycznym w ramach kategorii otwartej (A1, A2, A3), zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wszystkie koszty związane z egzaminami pokryje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Harmonogram i przyszłość programu

Trzytygodniowe szkolenia dla nauczycieli, prowadzone przez wojskowych specjalistów z uprawnieniami instruktorskimi, zakończą się w pierwszym kwartale 2026 roku. Szkolenie uczniów rozpocznie się natomiast w kwietniu 2026 roku.

Program „OPW z dronem” to na razie projekt pilotażowy. W przyszłości MON planuje jego rozszerzenie, docelowo obejmując nawet 500 szkół średnich w całej Polsce. To strategiczne posunięcie ma na celu wzmocnienie potencjału obronnego kraju poprzez edukację młodych ludzi w zakresie nowoczesnych technologii wojskowych

MSPO Kielce - Marcin Kubica (WB Group) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Estonia także dostrzega potrzebę przeszkolenia obywateli z obsługi dronów

Również Etosnia dostrzega znacznie dronów w ramach nowo podpisanego porozumienia, Estońska Liga Obrony (Kaitseliit), zrzeszająca około 18 tysięcy członków, oraz pozarządowa organizacja HK Unicorn Squad, specjalizująca się w edukacji technologicznej, uruchamiają podstawowe kursy z zakresu obsługi dronów. Szkolenia te są skierowane do osób, które nie miały wcześniej kontaktu z dronami lub posiadają niewielkie doświadczenie w ich obsłudze.

Główne cele kursów to:

Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania dronów.

Zwiększenie świadomości w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Rozwijanie praktycznych umiejętności pilotażu dronów.

Koszt podstawowego szkolenia wynosi 100 euro. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy na co dzień pracują w Estońskiej Lidze Obrony, policji lub innych estońskich strukturach siłowych, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny i praktyczny kursów.

Drony w szkołach: Przyszłość edukacji i obronności

Estonia nie poprzestaje jedynie na kursach dla dorosłych. Już we wrześniu, wraz z początkiem nowego roku szkolnego, pod patronatem resortu obrony, w szkołach średnich wprowadzono przedmiot fakultatywny z zakresu technologii dronowej oraz obsługi bezzałogowców. Ta innowacyjna decyzja ma na celu wczesne zapoznanie młodzieży z technologią, która odgrywa coraz większą rolę w wielu dziedzinach życia, w tym w obronności.

Wprowadzenie nauki o dronach do programów szkolnych wpisuje się w szerszą wizję, o której mówił minister obrony: „Szkolenia z obsługi dronów w szkołach wpisują się w szerszą wizję, w której technologia, edukacja i bezpieczeństwo wspierają się wzajemnie i wzmacniają całe społeczeństwo”. Dzięki temu młodzi Estończycy zyskują możliwość zdobycia unikalnych umiejętności, które mogą okazać się kluczowe zarówno w ich przyszłej karierze zawodowej, jak i w kontekście obronności kraju.