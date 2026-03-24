Żołnierze 10. Wrocławskiej Brygady Łączności na poligonie. Intensywne szkolenie i strzelanie z karabinów BOR

Żołnierze 10. Wrocławskiej Brygady Łączności realizują kolejny etap intensywnego szkolenia poligonowego, doskonaląc umiejętności strzeleckie w warunkach zbliżonych do realiów współczesnego pola walki.

Podczas zajęć na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu prowadzono strzelania nie tylko z broni znajdującej się na wyposażeniu każdego żołnierza jak karabinek GROT, pistolet VIS, ale także karabinów maszynowych i precyzyjne strzelanie z karabinów wyborowych BOR. Każdy wyjazd na poligon poprzedzają żmudne przygotowania w koszarach, podczas których żołnierze doskonalą czynności do strzelania oraz technikę prowadzenia skutecznego ognia.

Zajęcia na strzelnicy poligonowej prowadzone są w warunkach presji czasu oraz dynamicznie zmieniającej się sytuacji na polu tarczowym. Pojawiające się nowe cele wymagają od żołnierzy szybkiej reakcji i precyzyjnego prowadzenia ognia, co ma kluczowe znaczenie w realnych operacjach bojowych.

„Zajęcia na terenie Żagańskiego Poligonu są sprawdzianem nabytych wcześniej umiejętności strzeleckich. To kluczowy element przygotowania żołnierza do działania w warunkach bojowych. Doskonale wyszkoleni strzelcy są standardem obowiązującym w naszej brygadzie” - podkreśla st. chor. szt. Mirosław Krysiak, Starszy Podoficer Dowództwa.

Szkolenie poligonowe stanowi istotny element budowania gotowości bojowej żołnierzy i potwierdza ich przygotowanie do realizacji zadań w wymagającym środowisku współczesnego pola walki.

Na podstawie komunikatu prasowego 10 Brygada Łączności we Wrocławiu