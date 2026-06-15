Zmiana na czele polskich cyberwojsk. Gen. Chmielewski nowym dowódcą, a gen. Molenda rusza do NATO

15 czerwca w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier - minister obrony narodowej uczestniczył w uroczystości przekazania obowiązków na stanowisku dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni pomiędzy gen. dyw. Karolem Molendą a gen. bryg. Mariuszem Chmielewskim.

Uroczystość przekazania obowiązków była symbolicznym zakończeniem pewnego etapu w karierze generała Karola Molendy, który stał na czele Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jego praca i zaangażowanie zostały docenione na arenie międzynarodowej. Gen. Molenda został wybrany przez Komitet Wojskowy NATO na stanowisko tzw. Cyber Championa. Będzie pełnił rolę doradcy strategicznego dowódcy NATO ds. Transformacji.

Minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas poniedziałkowej ceremonii nie szczędził słów uznania dla odchodzącego dowódcy. Szef MON przypomniał, że zadanie formowania cyberwojsk, które zostało powierzone gen. Molendzie w 2022 roku, było ogromnym wyzwaniem. „To wszystko udało się na piątkę z plusem” – ocenił Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że była to jedna z najtrudniejszych misji w historii Wojska Polskiego. Minister zaznaczył również, że te imponujące osiągnięcia są także zasługą generała Chmielewskiego, który do tej pory wspierał gen. Molendę jako zastępca dowódcy ds. IT.

"To jest wielki powód do dumy, do satysfakcji dla tych, którzy budują siłę i odporność Wojska Polskiego. Gdy przed chwilą panowie generałowie przed sztandarem najpierw się pokłonili, później uklęknęli i ucałowali sztandar biało-czerwony, sztandar Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To chyba dla każdego, kto czuje to w sercu, nosi to w sobie. Miłość do Polski każdego z nas, dla każdego żołnierza Wojska Polskiego. To jest moment niezwykły" - mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: To jest wielki powód do dumy, do satysfakcji dla tych, którzy budują siłę i odporność Wojska Polskiego. Gdy przed chwilą panowie generałowie przed sztandarem najpierw się pokłonili, później uklęknęli i ucałowali sztandar biało-czerwony, sztandar… pic.twitter.com/pKesIbalZW— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 15, 2026

Jak podkreślił wicepremer:

"Wojska Cyber, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są wizytówką Wojska Polskiego na całym świecie. Wygrywają w konkursach, zdobywają laury, nagrody we wszystkich możliwych przedsięwzięciach i ćwiczeniach. Jesteście najlepsi z najlepszych. Jesteście wspaniałymi żołnierzami. I to wszystko nie bierze się znikąd. Zawsze za sukcesem stoi drużyna. Ale na czele tej drużyny zawsze ktoś musi stać. Zawsze ktoś musi dowodzić. Zawsze ktoś musi przewodzić. Zawsze ktoś musi wskazywać kierunek. I tak kilka lat temu pan generał dywizji Karol Molenda otrzymał taki rozkaz, takie zadanie".

Jak mówił dalej:

"Z pełną starannością pan generał Molenda wykonał swoje zadanie. Przeprowadził proces formowania, rozwinięcia do uzyskania pełnych zdolności operowania, do ochrony Polski. To było zadanie jedno z najtrudniejszych w historii postawionych przed żołnierzem Wojska Polskiego. Z wielu komórek, z wielu umiejętności, z wielkiej tradycji polskiej kryptologii stworzyć coś nowoczesnego, innowacyjnego, szanującego przeszłość i patrzącego w przyszłość. To się wszystko udało panie generale".

Kosiniak-Kamysz nie szczędził słów uznania dla generała Molendy:

"Mogę stwierdzić jako minister obrony narodowej, współpracujący z panem generałem przez prawie trzy lata, że to wszystko udało się na piątkę z plusem. To jest naprawdę osiągnięcie całej drużyny, wszystkich tych, którzy doprowadzili do tego momentu . (…) Cyberwojna trwa w najlepsze. W tej przestrzeni odbywa się dzisiaj wobec Polski najwięcej ataków. To są próby wyłączenia kluczowych jednostek infrastruktury krytycznej, choćby zblokowanie systemu elektroenergetycznego, linii przesyłowych".

Jak dodał:

"Te dokonania są również udziałem generała brygady Mariusza Chmielewskiego. Był tutaj od początku wspólnie z generałem Molendą. To pokazuje roztropność budowy cyber wojska na wiele lat, że nie ma rewolucji, że decyzje nie są podszyte polityczną inklinacją jakąkolwiek. Wynikają z oceny zdolności, umiejętności i przygotowania. Wynikają z zaangażowania, z wkładu pracy i służby".

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni liczą obecnie 6500 żołnierzy i pracowników, pełniących służbę w Dowództwie Komponentu w Legionowie oraz w trzynastu jednostkach podporządkowanych na terenie całej Polski. Cyber Wojska posiadają zdolności obejmujące pełne spektrum operacji w cyberprzestrzeni - od działań obronnych i rozpoznawczych po zdolności ofensywne. Jednocześnie odpowiada za kluczowe dla MON obszary związane z cyberbezpieczeństwem, kryptologią oraz budową i eksploatacją systemów teleinformatycznych.

Istotnym obszarem działalności DKWOC jest również rozwój narodowych technologii kryptologicznych. Eksperci Dowództwa prowadzą badania, projektują, wdrażają oraz chronią rozwiązania służące zabezpieczaniu informacji niejawnych i wrażliwych. Współpracując ze środowiskiem naukowym i przemysłem, tworzą innowacyjne technologie wzmacniające bezpieczeństwo państwa oraz suwerenność technologiczną Rzeczypospolitej Polskiej. Dowództwo prowadzi także działalność naukową, edukacyjną i badawczo-rozwojową.