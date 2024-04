Wojskowy Instytut Medyczny uhonorował medyków zaszczytnymi wyróżnieniami

To już siódma edycja tego zacnego konkursu, cenionego w środowisku medycznym, tak tego „mundurowego”, jak i „cywilnego”. W tym roku wśród laureatów Animus Fortis nie było cywilów. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz instytucjonalnej. Kapituła konkursowa pod przewodnictwem dyrektora WIM – gen. broni prof. Grzegorza Gieleraka przyznaje także Dyplomy Honorowe Animus Fortis.

W TYM ROKU MĘŻNYM DUCHEM OKAZAŁ SIĘ BYĆ SZER. MICHAŁ TOMCZAK

To zawodowy żołnierz z 16. Orzyskiego Pułku Saperów. Jest kierowcą-ratownikiem Grupy Zabezpieczenia Medycznego. Nagrodę otrzymał za osobiste męstwo. A było to… 5 stycznia 2023 r. rankiem. Żołnierz usłyszał wyjącą syrenę strażacką. Szer. Tomczak ruszył w kierunku remizy OSP. Okazało się, że paliło się w budynku na trasie do remizy. Żołnierz nie czekał na strażaków. Z zadymionego budynku wyniósł nieprzytomnego mężczyznę. Już poza strefą pożaru sam padł, bo był zatruty dymem… Szer. Tomczak uratował człowieka, sam narażając swoje życie w tym czynie.

2. WOJSKOWY SZPITAL POLOWY ZASŁUŻYŁ NA NAGRODĘ ANIMUS FORTIS

Wrocławski szpital statuetkę Animus Fortis 2023 otrzymał za wsparcie, które wniósł do międzynarodowej pomocy medycznej i humanitarnej po serii trzęsień ziemi na terytorium Turcji w lutym 2023 r. W odpowiedzi na apel prezydenta Turcji skierowany do krajów członkowskich NATO o wsparcie, nasz minister obrony narodowej podjął decyzję o wysłaniu ze składu Sił Zbrojnych RP medycznego zespołu zadaniowego i utworzeniu Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Turcja (WZZ Turcja).

Już w pierwszej dobie WZZ Turcja stworzył Modułową Mobilną Placówkę Medyczną poziomu pierwszego i w sposób nieprzerwany, w dzień i w nocy przez kolejne 14 dni udzielał pomocy medycznej wszystkim poszkodowanym, którzy dotarli do polskiej placówki. W sumie polscy medycy udzielili pomocy 700 poszkodowanym w t8-stopniowym trzęsieniu ziemi. Zadanie wykonał i Zgrupowaniem dowodził komendant 2. Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu – płk lek. med. Jarosław Bukwald, który to odebrał (10 kwietnia) zaszczytne wyróżnienie z rąk dyrektora WIM.

MŁODSZY CHORĄŻY SOP URATOWAŁ CZTEROLETNIĄ DZIEWCZYNKĘ

Kapituła przyznała także dwa Dyplomy Honorowe Animus Fortis. W kategorii indywidualnej otrzymał ją mł. chor. Służby Ochrony Państwa Piotr Osiński… Spędzał rodzinny urlop w Turcji. 22 lipca 2023 r. usłyszał, dobiegające z okolic hotelowego basenu, krzyki dziecka. Tonęło. Ratownika nie było. Chorąży nie tylko wyciągnął dziecko z wody. Sam przeprowadził, nie czekając na pomoc z zewnątrz, resuscytację krążeniowo-oddechową, czym przywrócił 4-letnią dziewczynkę do życia.

REKONSTRUKTORZY Z 5. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO W KRAKOWIE

A ściślej ujmując: zespół rekonstrukcyjno-replantacyjnego Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ w Krakowie. To do niego trafił Dyplom Honorowy przyznany w kategorii instytucjonalnej.

W Klinice, kierowanej przez płk. dr. n. med. Sebastiana Nowaka, funkcjonuje nieetatowy zespół rekonstrukcyjno-replantacyjny, którego koordynatorem i kierownikiem jest lek. med. Paweł Maleta. W skład zespołu wchodzą także: dr n. med. Andrzej Pawelec, dr n. med. Jakub Marchewka, lek. med. Mateusz Kaczmarczyk, lek. med. Stanisław Burkot, kpt. lek. med. Łukasz Wawrzyniak. Zespół pełni dyżury replantacyjne, cztery razy w miesiącu.

W 2023 r. medycy przeprowadzili 26 operacji replantacji (doszycia całkowicie obciętych fragmentów kończyn) oraz rewaskularyzacji (doszycia prawie całkowicie amputowanych, niedokrwionych kończyn, trzymających się na fragmencie np. skóry lub ścięgna).

Sześć takich operacji wykonano poza wyznaczonymi dniami dyżuru Szpitala. Są to momenty szczególnej mobilizacji, ponieważ natychmiast po zawiadomieniu o zapotrzebowaniu na pilną operację, należy w krótkim czasie zebrać 6-osobowy zespół (2 chirurgów ortopedów, 2 instrumentariuszki, lekarza anestezjologa i pielęgniarkę anestezjologiczną)

Operacje replantacji palców w zależności od poziomu uszkodzenia kończyny, ilości amputowanych palców, czy złożoności urazu (np. zmiażdżenie lub ubytki tkanek), trwają od 2 do nawet 12 godzin, średnio około 4-6 godzin.

Lekarze z zespołu rekonstrukcyjno-replantacyjnego specjalizują się także w chirurgii rekonstrukcyjnej ubytków tkanek miękkich i kości narządu ruchu. Zespół w 2023 r. wykonał ponad 60 takich operacji, w tym 12 operacji poza macierzystym ośrodkiem. Swoim doświadczeniem wspomagali kolegów ortopedów i chirurgów onkologicznych, wykonując operacje mikrochirurgicznej rekonstrukcji tkanek kończyn zarówno w szpitalach w Małopolsce, jak i sąsiednich województwach: świętokrzyskim i śląskim…

W liście do do dyrektora WIM i laureatów Animus Fortis minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał m.in.: „Ta nagroda ma piękny materialny wymiar - jest miniaturą Pomnika Sanitariusza, który przed II wojną światową miał stanąć w Warszawie ku czci medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości. Przedstawia sanitariusza w wojskowym mundurze, podtrzymującego za ramiona rannego żołnierza.. Ale ta nagroda ma również ważny wymiar pozamaterialny - to symboliczne uhonorowanie ludzi, którzy w minionym roku swoim osobistym męstwem wyróżnili się w akcjach ratunkowych, oraz instytucji wpływających na kształtowanie pozytywnego wizerunku służb ratowniczych…”.