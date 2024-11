Wiadomo, kiedy zostanie otwarta baza antyrakietowa w Redzikowie. BBN podało datę

"Wydaje się, że Święto Niepodległości to dobry moment by o tym powiedzieć. Dziś prezydent prosto z obchodów państwowych udaje się do Azerbejdżanu, ale wracając, ląduje w Gdańsku, skąd uda się bezpośrednio na uroczystości oficjalnego otwarcia bazy antyrakietowej Aegis w Redzikowie. To będzie środa w tym tygodniu" – poinformował w Polsat News Siewiera.