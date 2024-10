W latach 2025-2027 prawie 40 proc. rosyjskiego budżetu przeznaczonych będzie na finansowanie sektora „obrona narodowa

Nie będziemy zgłębiać wszystkich szczegółów projektowanej ustawy budżetowej. Ograniczmy się więc do wydatków „na obronność”, choć określenie to należałoby zastąpić – w kontekście rzeczywistości politycznej – pojęciem „na militaryzację”. Zatem na ten cel Kreml zamierza przeznaczyć w ciągu następnych trzech lat prawie 40 bln rubli.

13,4 bln rubli w 2025 r., 12,7 bln rubli w 2026 r. i 13 bln rubli w 2027 r. W tym roku ta pozycja w budżecie Federacji Rosyjskiej opiewa na 10,8 bln rubli, czyli w 2025 r. nakłady zwiększą się o prawie 23 proc. Rok temu zakładano, że w latach 2025-2026 wydatki na wojsko zostaną zmniejszone odpowiednio do 8,5 i 7,4 bln rubli.

Ministerstwo Finansów – podkreśla się w rosyjskich mediach – wskazało, że w budżecie przewidziano „znaczne środki na wzmocnienie zdolności obronnych kraju dla realizacji celów Północnego Okręgu Wojskowego” (czytaj: prowadzenia SWO – specjalnej operacji wojskowej – Portal Obronny). Resort wyjaśnił, że „zostaną zapewnione (i zostały już zapewnione) środki na wyposażenie Sił Zbrojnych w niezbędną broń i sprzęt wojskowy, wypłatę wynagrodzeń oraz wsparcie przedsiębiorstw przemysłu obronnego”.

Jak to ma się do innych wydatków?

Porównajmy je z nakładami na ochronę zdrowia. Otóż na szeroko pojętą ochronę zdrowia w 2025 r. zaplanowano 1,86 bln rubli, w 2026 r. tyle samo, a w ostatnim roku budżetowym wydatki zostaną zwiększone do 1,91 bln rubli.

I jeszcze jedna pozycja w projekcie, która pośrednio wiąże się z „obronnością”. Otóż wydatki w ramach sekcji „Bezpieczeństwo narodowe i egzekwowanie prawa” w 2025 r. wyniosą 3,46 bln rubli. Dotyczy to w szczególności środków na działalność policji, Rosgwardii, Prokuratury Generalnej i Komitetu Śledczego, Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych itp.

Nadto – jak podała agencja prasowa TASS – na utworzenie rezerwy mobilizacyjnej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w latach 2025–2027 oczekuje się rocznej alokacji z budżetu federalnego ponad 14 mld rubli.

Garda - Gen. Nowak o F-35 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W sumie projektowane wydatki z działów budżetowych „Obrona narodowa” oraz „Bezpieczeństwo narodowe i egzekwowanie prawa” powinny wynieść ok. 40 proc. ogółu wydatków budżetowych. To więcej niż łączne wydatki na oświatę, ochronę zdrowia, politykę społeczną i gospodarkę narodową razem wzięte.

W wprowadzeniu do projektu ustawy czytamy m.in. „Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego nie jest zaskakujące, że globalny wzrost PKB spowalnia. W krajach strefy euro odsetek ten nie może nawet przekroczyć 1%, co świadczy wręcz o oznakach stagnacji w tej grupie krajów. W takich warunkach rosyjska gospodarka znajduje się pod ogromną presją. Pakiety sankcji i ograniczeń są nadal rozszerzane przez nieprzyjazne kraje. Pojawiają się wyzwania logistyczne, technologiczne, finansowe i inne. Niemniej jednak pod przywództwem Prezydenta i skoordynowanymi wysiłkami Rządu i Banku Rosji jesteśmy w stanie im przeciwdziałać…”.

Reuters, który wgłębił się w szczegóły projektowanej ustawy podał, że z projektu budżetu wynika, że dochody budżetu państwa z ropy i gazu spadną w 2025 r. do 10,9 bln rubli (117,3 mld dolarów) - czyli 5,1 proc. PKB - z 11,3 bln rubli (ok. 121,5 mld dolarów) planowanego dochodu na rok bieżący. Ekonomiści rosyjskiego resortu finansów przewidują, że te dochody w 2026 r. spadną do 10,56 bln rubli (ok. 113 mld dolarów) i 9,77 bln rubli (ok. 105 mld dolarów) w 2027 r.