Według dokumentów, głowice nuklearne o mocy trzykrotnie większej niż bomba zrzucona na Hiroszimę, miałyby być trzymane w bazie lotniczej RAF Lakenheath w hrabstwie Suffolk we wschodniej Anglii. W tej samej bazie amerykańska broń jądrowa znajdowała się w czasie zimnej wojny. Rozmieszczenie amerykańskiej broni nuklearnej w Wielkiej Brytanii rozpoczęło się w 1954 roku, głównie w RAF Greenham Common i RAF Molesworth, ale także w RAF Lakenheath.

Waszyngton wycofał pociski nuklearne z Wielkiej Brytanii w 2008 roku, uznając, że zimnowojenne zagrożenie ze strony Moskwy zmalało. Na terenie brytyjskiej bazy było przechowywanych 110 amerykańskich głowic atomowych. Jak ujawnił były premier Boris Johnson w marcu 2021 r., Wielka Brytania posiadała zapasy 260 głowic nuklearnych. W szczytowym okresie w latach 70. Wielka Brytania dysponowała zapasami 520 głowic bojowych.

Jak zauważa "Daily Telegraph", informacja o możliwym powrocie amerykańskiej broni jądrowej do Wielkiej Brytanii pojawia się po szeregu wystosowanych w ostatnim czasie ostrzeżeń, że kraje NATO muszą się przygotować na wypadek wojny z Rosją. Pod koniec stycznia generał Patrick Sanders, odchodzący szef armii brytyjskiej, powiedział, że 74-tysięczne wojsko brytyjskie musi zostać wzmocnione przez co najmniej 45 000 rezerwistów i obywateli, aby lepiej przygotować się na ewentualny konflikt. Wielka Brytania na razie wykluczyła jakiekolwiek kroki w kierunku poboru do wojska, twierdząc, że służba wojskowa pozostanie dobrowolna. Z kolei sekretarz marynarki wojennej Carlos Del Toro powiedział, że Wielka Brytania musi rozważyć większe inwestycje w swoją marynarkę wojenną i wzmocnienie armii.

Cytowane przez "Daily Telegraph" dokumenty pochodzą z bazy danych zamówień ministerstwa obrony USA. Pokazują one, że Pentagon zamówił nowy sprzęt dla bazy RAF Lakenheath, w tym osłony balistyczne zaprojektowane w celu ochrony personelu wojskowego przed atakami na "aktywa o wysokiej wartości". Budowa nowego obiektu mieszkalnego dla osób pracujących na terenie bazy ma rozpocząć się w czerwcu. Działania w Lakenheath sugerują przygotowania do potencjalnego umieszczenia bomb kierowanych B61-12, których moc wynosi do 50 kiloton. W październiku ubiegłego roku amerykańscy urzędnicy wystąpili do Kongresu o zgodę na opracowanie nowej bomby B61 o większej ładowności. Według The Telegraph, posiadanie potężniejszej broni "zapewniłoby prezydentowi dodatkowe opcje przeciwko niektórym trudniejszym i dużym celom wojskowym".

Stany Zjednoczone już wcześniej ogłosiły plany stacjonowania w bazie RAF Lakenheath dwóch eskadr myśliwców piątej generacji F-35, zdolnych do przenoszenia bomb atomowych i należących do 48. Skrzydła Myśliwskiego. Pentagon nie potwierdził, że planuje przechowywać broń nuklearną w Wielkiej Brytanii.

Odnosząc się do artykułu "Daily Telegraph", rzecznik brytyjskiego ministerstwa obrony powiedział: "Pozostaje wieloletnią polityką Wielkiej Brytanii i NATO, aby nie potwierdzać ani nie zaprzeczać obecności broni jądrowej w danej lokalizacji".

Rosja oświadczyła, że umieszczenie amerykańskiej broni atomowej w Wielkiej Brytanii byłoby postrzegane przez Moskwę jako "eskalacja" i spotkałoby się z "odpowiednimi środkami zaradczymi".

Obecnie w Europie znajduje się do sześciu aktywnych miejsc, w których przechowywane są amerykańskie bomby atomowe typu B61: Baza lotnicza Kleine Brogel w Belgii, baza lotnicza Büchel w Niemczech, bazy lotnicze Aviano i Ghedi we Włoszech, baza lotnicza Volkel w Holandii i prawdopodobnie Incirlik w Turcji w ramach programu Nuclear Sharing. W sumie bomb jest mniej niż 200. Są one modernizowane do standardu B61-12.

PM/PAP