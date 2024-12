Tajwan chce postawić na Paladiny?

W ramach „Projektu Ruiting” Tajwan pierwotnie planował zakup 40 samobieżnych haubic M109A6 za kwotę 560 milionów dolarów w latach 2020–2024. Jednak zmieniające się obawy dotyczące bezpieczeństwa po obu stronach cieśniny tajwańskiej i zaktualizowane oceny wojskowe skłoniły Tajwan do nadania priorytetu zdolnościom do prowadzenia wojny asymetrycznej i systemom uderzeniowym dalekiego zasięgu.

Decyzja ta jest następstwem zaleceń wspólnych ocen wojskowych Tajwanu i USA, które podkreśliły potrzebę przeciwdziałania skoncentrowanym siłom Chin wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża. Kluczowym wynikiem tych ocen było nabycie 29 wyrzutni HIMARS w ramach „Projektu Honglei”. Pierwsza partia 11 wyrzutni już dotarła na Tajwan, a dostawa pozostałych 18 jednostek jest spodziewana do końca 2026 r.

W ramach modernizacji artylerii armia tajwańska rozpoczęła formalne procedury w celu nabycia M109A7 Paladin, najnowszej wersji samobieżnej haubicy, w ramach budżetu obronnego na rok 2026. M109A7 zastępuje starszy system M109A6, o który Tajwan pierwotnie zabiegał.

Urzędnicy USA poinformowali Tajwan, że linie produkcyjne M109A6 zostały już wycofane na rzecz M109A7, który jest obecnie przyjmowany przez US Army. Poprzez włączenie zamówienia Tajwanu do istniejących kontraktów US Army, koszty mogłyby zostać obniżone, a terminy dostaw usprawnione. Pomimo czasu oczekiwania, zaawansowane możliwości M109A7 są postrzegane jako wartościowa inwestycja w potrzeby obronne Tajwanu.

Paladin M109A7 oferuje zwiększoną mobilność, przeżywalność i siłę ognia. Zbudowany z przeprojektowanym podwoziem i ulepszoną elektroniką, ulepsza starsze systemy, zapewniając lepszą wydajność operacyjną i gotowość bojową. Ruch ten następuje, gdy istniejące haubice M109A2 i A5 na Tajwanie, będące w służbie od ponad 30 lat, wymagają pilnej wymiany, aby sprostać współczesnym wymaganiom pola walki.

Postawienie Tajwanu na M109A7 Paladin jest kontynuacją polityki obronnej jaką idzie Tajpej w stronę pozyskiwania amerykańskiego uzbrojenia. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie do Tajwanu przybyła pierwsza dostawa zamówionych 38 czołgów M1A2T. Wcześniej pozyskano wyżej wspomniany system M142 HIMARS oraz zmodernizowano i pozyskano nowe F-16 V.

Wybór Tajwanu amerykańskiej artylerii nie jest zatem niczym zaskakującym, pomimo tego, że w niedalekiej Korei Południowej jest obecnie chyba najlepiej sprzedające się K9 Thunder.