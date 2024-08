Szefowa MSZ Niemiec broni decyzji USA. „To inwestowanie w nasze własne bezpieczeństwo w UE, w NATO”

9:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock broni porozumienia z USA o rozmieszczeniu broni dalekiego zasięgu w Niemczech od 2026 r. "To, co nas teraz chroni, to inwestowanie w nasze własne bezpieczeństwo i siłę - w UE, w NATO i w Niemczech", napisała w artykule dla gazety "Bild am Sonntag".

i Autor: USA Army Tomahawk