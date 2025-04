Do naruszenia doszło w piątek 25 kwietnia 2025 roku, w godzinach wieczornych. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oceniło, że charakter incydentu wskazuje na to, iż Rosja testuje gotowość polskich systemów obrony powietrznej. Maszyna znajdowała się nad wodami terytorialnymi Polski na Bałtyku. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie - „"Siły i środki dyżurne obrony powietrznej pozostawały w ciągłej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej".

W obecnej chwili nie wiemy nic na temat czasu trwania tego incydentu i zastosowanych środków. Jednak brak informacji o starcie samolotów z misja przechwycenia wskazuje, że była to krótkotrwała sytuacja. Nie był to jednak pierwszy incydent transgraniczny w tym roku. 11 lutego 2025 r. rosyjski samolot rozpoznawczy Su-24MR rónież naruszył polską przestrzeń powietrzną, nad wodami Zatoki Gdańskiej. Maszyna przebywała w polskiej przestrzeni przez 1 minutę i 12 sekund, jednak wówczas strona rosyjska tłumaczyła incydent awarią systemu nawigacyjnego. Choć oczywiście mogła to być próba maskowania sytuacji. Tym razem Rosjanie nie podjęli żadnej komunikacji, ani nie próboali wyjaśniać tego zdarzenia.

W dniu 25.04 wieczorem rosyjski śmigłowiec wojskowy Floty Bałtyckiej naruszył przestrzeń powietrzną nad wodami terytorialnymi RP nad Bałtykiem. Lot śmigłowca był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne SZ RP oraz przez systemy cywilne PAŻP. Siły i środki dyżurne… pic.twitter.com/nqjXmnUkSP— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) April 26, 2025

Warto też przypomnieć, że w ostatnich dniach miało miejsce więcej sytuacji alarmowych. 24 kwietnia poderwano myśliwce i zaalarmowano obronę powietrzną w związku ze zmasowanymi atakami rosyjskich bezzałogowców i rakiet na cele w Zachodniej Ukrainie. Natomiast nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy przechwyciły startujące z bazy w Malborku myśliwce szwedzkiej Gripen.

Jeśli chodzi o incydenty transgraniczne z udziałem śmigłowców, to należy przypomnieć zdarzenie z 2 sierpnia 2023 roku, gdy na kilkanaście minut nad polskie tytm wleciały na małym pułapie dwa białoruskie śmigłowce. Mieszkańcy Białowieży robili im zdjęcia i dzwonili na policję. Wówczas Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych najpierw zapewniło, że nic takiego się nie wydarzyło, ale kilkanaście godzin później MON poinformowało, że jednak doszło do wtargnięcia. Obecnie jak widać, polityka informacyjna jest nieco bardziej spójna.