Awaria rosyjskiej maszyny?

Dowództwo Operacyjne poinformowało o godzinie 18:36 o incydencie, który miał miejsce cztery i pół godziny wcześniej. To wówczas rosyjska maszyna naddźwiękowa typu Su-24MR „zabłądziła” nad polską przestrzeń powietrzną we wschodniej części Zatoki Gdańskiej. Trasa samolotu została zmieniona w wyniku interwencji rosyjskiego dyżurnego kontroli lotu w Królewcu.

Jak informuje Dowództwo Operacyjne SZ w swoim komunikacie - „Polskie służby dyżurne nadzorujące przestrzeń powietrzną były w kontakcie ze stroną rosyjską, która potwierdziła fakt naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej oraz przekazała, iż doszło do niego z powodu awarii systemu nawigacyjnego samolotu Su-24MR.”

Trasa lotu została zmieniona natychmiast po interwencji kontrolera Sił Zbrojnych FR. Polskie służby dyżurne nadzorujące przestrzeń powietrzną były w kontakcie ze stroną rosyjską, która potwierdziła fakt naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej oraz przekazała, iż doszło do niego z powodu awarii systemu nawigacyjnego maszyny typu Su-24MR.

Szpiegowski Su-24

Warto na chwilę zatrzymać się przy informacji o samolocie, który brał udział w naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Su-24M to naddźwiękowe bombowce o zmiennej geometrii skrzydeł, które powstały do prowadzenia ataków na małej wysokości, między innymi z wykorzystaniem broni jądrowej.

Włoskie myśliwce Eurofighter Typhoon w Malborku

Su-24 stanowią nadal trzon lotnictwa frontowego rosyjskich sił zbrojnych, pomimo tego, że od 2010 roku są sukcesywnie zastępowane w jednostkach przez znacznie nowocześniejsze maszyny myśliwsko-bombowe Su-34. Te szybkie samoloty bombowe często biorą udział w incydentach na wschodnich i północnych granicach NATO, przede wszystkim nad Morzem Bałtyckim i Północnym.

Su-24 znajdują się w służbie od drugiej połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku doczekał się kilku modyfikacji. W tym konkretnym przypadku nad Polską przestrzeń powietrzną naruszył samolot Su-24MR, czyli bardzo specyficzny, rozpoznawczy wariant tej maszyny. Jest to dość ciekawe, że ze wszystkich maszyn rosyjskich stacjonujących w Królewcu awarię nawigacji miał właśnie samolot w tym konkretnym wariancie.

Na pocieszenie należy powiedzieć, że jest to typ maszyn produkowanych do 1993. Su-24MR posiada bardzo rozbudowane, ale przestarzałe systemy rozpoznawcze takie jak kamery panoramiczne „Aist-M”, systemy rozpoznania w podczerwieni „Zima” oraz radar boczny RDS-BO „Sztik”. Aby to było możliwe zrezygnowano z z radaru naprowadzania i działka pokładowego. Samolot może przenosić dodatkowe zbiorniki paliwa i zasobniki rozpoznania lub walki elektronicznej kilku typów.

Jest to jednak maszyna bardzo przestarzała, która nie posiada możliwości transmisji zbieranych informacji w czasie rzeczywistym. Większość danych można pobrać dopiero po wylądowaniu. Dlatego systematycznie Su-24MR w rosyjskim lotnictwie zastępują bombowce Su-34, a w zasadzie podwieszane pod nimi wielozadaniowe zasobniki rozpoznawcze, które przekazują zebrane dane bezpośrednio na ziemię. Dlatego warto przyjrzeć sie temu zdarzeniu, ale też nie należy przeceniać znaczenia tego incydentu.