Saab z dodatkowym zamówieniem dotyczącym szwedzkich okrętów podwodnych A26

Firma Saab przekazała w komunikacie prasowym, że otrzymał zamówienie od Szwedzkiej Agencji Zamówień Wojskowych (FMV) na ostatnią fazę produkcji, a także na dodatkowy zakres dostaw materiałów i usług dla dwóch okrętów podwodnych typu Blekinge (A26), wcześniej zamówionych przez Szwecję. Wartość zamówienia wynosi około 9,6 miliarda SEK, a większość dostaw planowana jest na lata 2026–2032.

"Saab buduje najnowocześniejsze na świecie konwencjonalne okręty podwodne dla Szwecji. Dzięki doskonałej współpracy pomiędzy Saab a FMV zapewniliśmy Szwecji najnowocześniejsze zdolności w zakresie działań podwodnych, które przyczynią się do utrzymania bezpieczeństwa naszych wód przez kolejne dekady" – powiedział Micael Johansson, Prezes i Dyrektor Generalny Saab.

Rozmowa z komandorem Tomaszem Witkiewiczem podczas konferencji Zdolności Marynarki Wojennej RP i ochrona infrastruktury krytycznej na Bałtyku

Umowa na dwa okręty podwodne typu Blekinge (A26) dla Szwecji, podpisana w 2015 roku z Saab Kockums, dotyczy budowy HMS Blekinge i HMS Skåne za około 7,6 mld SEK, z dodatkowym kontraktem w 2021 roku (5,2 mld SEK). Budowa rozpoczęła się w Karlskronie, ale dostawy przesunięto na 2027 i 2028 z powodu opóźnień i rosnących kosztów. Okręty o wyporności 2000/2300 ton, długości 65 m, z napędem Stirling AIP, i uzbrojeniem (torpedy, miny, pociski RBS15) są zoptymalizowane do operacji bałtyckich i oceanicznych, wspierając misje ASW, ASuW, ISR oraz operacje specjalne. Wyposażone w Multi Mission Portal™ do dronów i sił specjalnych, mają załogę 25–30 osób.