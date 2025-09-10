Rutte: Sojusz jest czujny i gotowy do obrony

W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia związnae z naruszeniem polskiej przestrzeń powietrzną, sekretarz generalny NATO Mark Rutte jednoznacznie potępił działania Federacji Rosyjskiej. „Absolutnie lekkomyślnym” nazwał Rutte posunięcia Rosji, podkreślając jednocześnie, że Sojusz nie pozostaje bierny. Trwa kompleksowa ocena naruszenia, co ma na celu dokładne zbadanie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Mark Rutte zaznaczył, że NATO pozostaje w stanie najwyższej czujności. Sojusz jest zdeterminowany, by bronić „każdego centymetra swojego terytorium”. Jest to jasny sygnał dla potencjalnych agresorów, że integralność terytorialna państw członkowskich jest priorytetem. Rutte powiedział, że zaangażowane zostały samoloty F-16, holenderskie F-35, włoskie oraz systemy niemieckie.

"Rada Północnoatlantycka spotkała się dziś rano w związku z wnioskiem Polski o konsultacje w ramach artykułu 4 traktatu NATO. Eksperci wyrazili solidarność z Polską i potępili zachowanie Rosji. Ocena zdarzenia trwa. Jasne jest, że to naruszenie nie było incydentem jednokrotnym. Dowódcy będą w dalszym ciągu zarządzać naszą postawą odstraszania wzdłuż całej wschodniej flanki". Jak dodał: "na wschodniej flance NATO obrona przeciwlotnicza jest w pełnej gotowości".

"Musimy wzmacniać obronę a także produkcję obronnościową aby dysponować odpowiednimi środkami pozwalającymi na odstraszanie i obronę".

Jak mówił Rutte: „Do Putina, mój przekaz jest jasny. Zatrzymajcie wojnę na Ukrainie. Zaprzestańcie naruszania przestrzeni powietrznej sojuszników.

Rutte powiedział również, że incydent był dowodem na bardzo skuteczną reakcję NATO.

Sojusznicy, w obliczu naruszeń, wyrazili również zdecydowanie zwiększyć swoje wsparcie dla Ukrainy. Decyzja ta ma na celu dalsze umacnianie zdolności obronnych Ukrainy i jest odpowiedzią na agresywne działania Rosji. NATO konsekwentnie stoi po stronie państwa, które mierzy się z rosyjską agresją, co potwierdza zaangażowanie w utrzymanie stabilności w regionie.