Spis treści

Coroczna ocena zagrożeń amerykańskiej Wspólnoty Wywiadowczej z 2025 r. — opublikowana przez Biuro Dyrektora Krajowego Wywiadu w połączeniu z najwyższymi rangą urzędników na przesłuchaniu przed senacką Komisją ds. Wywiadu — ostrzega, że ​​Moskwa „przejęła przewagę” w wojnie w ciągu ostatniego roku i „jest na drodze do zdobycia większych wpływów”, aby wymusić korzystne warunki w negocjacjach z Ukrainą i Zachodem.

Agencje wywiadowcze dostrzegają, że rosyjska armia, mimo dużych strat na polu bitwy, nadal wykazuje odporność — uzupełnia personel i zwiększa potencjał przemysłowy.

„Chociaż prezydent Rosji Władimir Putin nie będzie w stanie osiągnąć całkowitego zwycięstwa, jakie sobie wyobrażał, inicjując inwazję na dużą skalę w lutym 2022 r., Rosja zachowuje impet, ponieważ wyniszczająca wojna na wyniszczenie gra na korzyść militarnych korzyści Rosji” – stwierdza raport. „Ta wyniszczająca wojna na wyniszczenie doprowadzi do stopniowej, ale stałej erozji pozycji Kijowa na polu bitwy, niezależnie od jakichkolwiek prób USA lub sojuszników narzucenia Moskwie nowych i większych kosztów”.

Służby wywiadowcze przewidują, że Rosja będzie kontynuować działania przeciwko Zachodowi, wykorzystując m.in. sabotaż. Raport mówi o wzmacniającej się pozycji Rosji na polu bitwy w Ukrainie, co "podkreśla zarówno pilność, jak i złożoność wysiłków USA, aby doprowadzić wojnę do akceptowalnego zakończenia".

Autorzy raportu uważają, że przewaga Moskwy będzie się pogłębiać, "niezależnie od jakichkolwiek prób USA lub sojuszników narzucenia Moskwie nowych i większych kosztów".

Podczas wysłuchania na temat raportu w senackiej komisji ds. wywiadu, przedstawiciele służb ocenili, że Ukrainie nie grozi w przewidywalnej przyszłości zapaść na froncie. Dyrektor CIA John Ratcliffe powiedział, że jest przekonany, że

"Ukraińcy będą walczyć gołymi rękami, jeśli będzie to konieczne, jeśli nie otrzymają warunków akceptowalnych dla trwałego pokoju".

Raport podkreśla silną pozycję Władimira Putina i jego determinację w dążeniu do zwycięstwa. Służby uważają, że Putin może być zainteresowany zawieszeniem broni, ale ze względu na przewagę na polu bitwy może wykazać się "strategiczną cierpliwością" w negocjacjach.

Jak zwraca się uwagę:

„Putin wydaje się zdecydowany i gotowy zapłacić bardzo wysoką cenę, aby zwyciężyć w tym, co uważa za decydujący moment w strategicznej rywalizacji Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, historii świata i jego osobistym dziedzictwie” – zauważono. „Większość Rosjan nadal biernie akceptuje wojnę, a pojawienie się alternatywy dla Putina jest prawdopodobnie mniej prawdopodobne teraz niż w jakimkolwiek momencie jego ćwierćwiecza rządów”.

Mimo sygnałów ze strony przedstawicieli administracji o planowanym resecie stosunków z Rosją i próbach rozbicia sojuszu Rosji z Chinami, Iranem i Koreą Płn., służby oceniają, że zakończenie wojny w Ukrainie prawdopodobnie nie sprawi, by stosunki między reżimami powróciły do poziomu sprzed wojny. Taką diagnozę postawiła też podczas wtorkowego wysłuchania nowa Dyrektor Wywiadu Narodowego Tulsi Gabbard.

Jak wynika z raportu, inwazja Rosji dostarczyła najwyraźniejszego przykładu na to, że wszyscy czterej przeciwnicy USA pracują nad wzajemnym wspieraniem się, jak określono w raporcie:

„Chiny zapewniają pomoc gospodarczą i w zakresie bezpieczeństwa w wojnie Rosji na Ukrainie poprzez wspieranie moskiewskiej bazy przemysłu obronnego, w tym poprzez dostarczanie materiałów podwójnego zastosowania i komponentów do broni (...) Wsparcie Chin poprawiło zdolność Rosji do przezwyciężenia strat materialnych w wojnie i rozpoczęcia ataków na Ukrainę ... [oraz] do wytrzymania amerykańskich sankcji.