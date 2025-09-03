Putin spotkałby się z Zełenskim w Moskwie. Co ustali „koalicja chętnych”?

• Zawieszenie broni nie zatrzyma mobilizacji w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

• Putin gotów spotkać się z Zełenskim w Moskwie – Kijów prawdopodobnie nie przyjmie propozycji.

• Koalicja chętnych radzi w Paryżu, by wypracować trwałe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz strategię wobec Rosji.

Zawieszenie broni nie zastopuje mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy

Zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy, płk Pawło Palica, poinformował (3 września), że mobilizacja w Ukrainie będzie utrzymana...

„Nawet jeżeli jutro zaczęłoby obowiązywać zawieszenie broni, mobilizacja nie zostanie zatrzymana. Przez pewien czas proces ten będzie trwał”.

Polityk podkreślił, że jest to konieczne dla utrzymania odpowiedniego poziomu gotowości Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU).

Palica skomentował także nową inicjatywę rekrutacyjną „Kontrakt 18-24”, która umożliwia dobrowolne zgłoszenie się do służby wojskowej w zamian za dodatkowe benefity finansowe i przywileje. Projekt został pozytywnie oceniony przez dowódców brygad, w których był realizowany, a obecnie trwają prace nad jego rozszerzeniem.

Zaznaczył również, że w wielu obszarach coraz częściej zastępuje się funkcje żołnierzy środkami technicznymi – w logistyce, rozpoznaniu i środkach rażenia. Obecnie w ukraińskiej armii służy blisko 800 tys. żołnierzy.

28 sierpnia ukraiński rząd umożliwił mężczyznom w wieku 18–22 lat wyjazdy za granicę, aby powstrzymać masową emigrację w obawie przed nagłym wprowadzeniem poboru. Dolna granica wieku poborowego wynosi obecnie 25 lat.

Putin gotów spotkać się z Zełenskim, ale w Moskwie

Władimir Putin, przebywający w Chinach, zadeklarował gotowość spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jeśli spotkanie zostanie przygotowane, proponując Moskwę jako miejsce rozmów. Podkreślił, że celem Rosji nie jest zajęcie ukraińskich terytoriów, lecz ochrona praw ludzi tam mieszkających, i ponownie sprzeciwił się wstąpieniu Ukrainy do NATO.

Kijów jeszcze nie odpowiedział na tą ofertę, ale wątpliwe jest, by ją przyjął. Gdyby Zełenski przybył do Moskwy, to wyglądałoby to, jakby pojawił się tam jako… przegrany. Moskwa wie o tym, ale co jej szkodzi zaproponować coś, o czym wiadomo, że nie będzie zaakceptowane

Natomiast Wołodymyr Zełenski, przebywający w Danii, zapowiedział rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem w najbliższych dniach, by doprecyzować kwestie wsparcia i sankcji w razie, gdyby nie doszło do spotkania z Putinem.

USA podkreślają determinację w działaniu wobec Rosji. Prezydent Trump i minister finansów Scott Bessent wskazywali, że wszystkie opcje pozostają otwarte, a decyzje dotyczące sankcji lub wsparcia są na bieżąco rozważane.

Kreml obraził się na kanclerza Republiki Federalnej Niemiec

Po słowach kanclerza Niemiec Fiedricha Merzra, który nazwał Putina „zbrodniarzem wojennym”, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał, że opinia Niemca nie powinna być brana pod uwagę w kontekście rozmów pokojowych. Merz w Niemczech jest postrzegany jako wygłaszający najdalej idącą krytykę Putina.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zaznaczył, że jasność co do gwarancji bezpieczeństwa będzie niezbędna, szczególnie jeśli dojdzie do dwustronnych lub trójstronnych rozmów z Rosją. Priorytet Ukrainy pozostaje jasny: stworzenie warunków, w których Rosja nigdy więcej nie zdoła zająć choćby jednego kilometra ukraińskiego terytorium.

Rutte podkreślił także znaczenie wpływu rozmów na plany obronne Sojuszu i potrzebę uwzględnienia wysuniętej obecności wojsk lądowych, uzasadniając udział sojuszniczych struktur w konsultacjach.

Koalicja chętnych i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

4 września w Paryżu zbierze się tzw. koalicja chętnych – państw wspierających Ukrainę. Omówione zostaną gwarancje bezpieczeństwa dla kraju oraz stanowisko Rosji, która odmawia pełnowymiarowego pokoju. W rozmowach uczestniczyć będą m.in.: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, premier RP Donald Tusk oraz – co jest oczywiste – prezydent Ukrainy.

Mark Rutte podkreślił, że spotkanie może przesądzić o kształcie międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i wyjaśnił, że proces ten rozpoczął się od inicjatywy prezydenta USA w lutym oraz kolejnych decyzji NATO i partnerów europejskich. Celem jest wypracowanie systemu gwarancji, który uniemożliwi Rosji powtórkę scenariusza z memorandum budapeszteńskiego czy porozumień mińskich. Czy tak się stanie? Pożyjemy, zobaczymy...