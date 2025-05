Prezydent Rzeczypospolitej z pierwszym wicepremierem wspólnie obchodzili Dzień Flagi RP

– To jest niezwykły dzień. Po raz kolejny, z udziałem pana prezydenta, spotykamy się przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, żeby oddać cześć i honor naszym barwom narodowym, które łączą, które są wspólne, które towarzyszą nam we wszystkich najważniejszych chwilach – od narodzin do tych momentów, które są niezwykle wzniosłe, kluczowe – powiedział w koncyliacyjnym tonie wicepremier Kosiniak-Kamysz.

W ramach uroczystości przez Plac Zamkowy przemaszerowali żołnierze. Był też pokaz musztry paradnej. Swój występ miała także Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Tradycyjne obchody na Placu Zamkowym w Warszawie nawiązują do wydarzeń z 17 września 1939 r. Wówczas zegar w wieży Zamku Królewskiego podczas pożaru uległ uszkodzeniu. Wskazówki zatrzymały się na godz. 11:15 i w tym położeniu pozostały aż do zniszczenia zamku przez Niemców w 1944 r. W czasie odbudowy zamku zegar wieżowy całkowicie zrekonstruowano. Wskazówki ponownie ruszyły 19 lipca 1974 r. o godz. 11:15 – w trakcie uroczystości zakończenia pierwszego etapu odbudowy.

– To biało-czerwone barwy stały się barwami flagi Solidarności, to pod tymi barwami zawsze idziemy, to pod tymi barwami śpiewamy nasz hymn. To biało-czerwona flaga wznosi się na maszt, kiedy nasi sportowcy zwyciężają w zawodach światowej rangi. To na nią patrzymy ze wzruszeniem, to z niej jesteśmy dumni – podkreślił prezydent RP.

– Była, gdy walczyliśmy o wolność Warszawy, Polski, Europy i świata w XX wieku, towarzyszyła w każdej bitwie, zatknięta jest w wielu miejscach, jak na Monte Cassino. Jest zawsze z nami, jest nasza, wspólna – to jest coś wspólnotowego – mówił o symbolice narodowej flagi wicepremier.

Polityk koalicyjny podziękował prezydentowi „za 10 lat kultywowania tej wielkiej tradycji”, apelując do obywateli RP:

– Bądźmy dumni z naszych barw, bądźmy dumni z naszego dorobku, z tego, co jest wspólne.

Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim przemówieniu podkreślił, że „bezpieczeństwo łączy się pod biało-czerwoną”.

– I to jest dla naszych wrogów, przeciwników, dla tych wszystkich, którzy nastają na nasze bezpieczeństwo, bardzo silny sygnał dzisiaj – że Polska jest zjednoczona w obliczu zagrożeń, w obliczu dbania o swoje bezpieczeństwo. To jest wspólny mianownik, który łączy wszystko.

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 r. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm z inicjatywy Senatu. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej. Dlaczego 2 maja? Nie tylko dlatego, że jest to wigilia 3 Maja. 2 maja 1945 r. kościuszkowcy zawiesili biało-czerwoną na berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa. Długo nie powiewała – zdjęli ją Rosjanie…

(W tekście wykorzystano wyjątki z przemówień obu polityków. Cytaty za PAP).

2 maja 1945 roku ok. godz. 6 rano Antoni Jabłoński zawiesił polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w berlińskim Parku Tiergarten. pic.twitter.com/rQOwxxpJ8E— Mirek Szponar - fotograficzne renowacje (@MirekSzponar) May 2, 2025