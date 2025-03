„Poradnik kryzysowy” w wersji cyfrowej pojawi się już w kwietniu

Ministerstwo wskazało, że „głównym celem (...) jest zwiększenie odporności obywatelskiej w obliczu kryzysu i wojny”. Dodało również, że publikacja zostanie wydana w wersji cyfrowej oraz papierowej. Podkreślono, że poradnik jest przygotowywany w oparciu o zasoby MON, MSWiA oraz RCB (Rządowego Centrum Bezpieczeństwa), a także wiedzę i doświadczenie ekspertów zajmujących się obronnością, zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności oraz obroną cywilną.

Poradnik podlega szczegółowym konsultacjom w zakresie treści specjalistycznych. „Korzystamy także z doświadczenia obrony cywilnej Szwecji, która rozesłała podobny poradnik wszystkim rodzinom. Uwzględnia on również wyniki najnowszych badań dotyczących oceny zagrożeń” – zaznaczył resort.

Podkreślono, że dystrybucja poradnika w wersji papierowej ruszy w drugiej połowie roku. Będzie kolportowany przez Pocztę Polską do każdego gospodarstwa domowego (w sumie do kilkunastu milionów). Dodatkowa pula będzie dostępna do pobrania w wyznaczonych punktach. Osoby, które poradnika nie otrzymają, będą mogły go bezpłatnie zamówić pod wskazany adres.

Dobra wiadomość jest taka, że poradnik w wersji cyfrowej pojawi się już w kwietniu. „Będzie on podlegał aktualizacji i zawierał elementy interaktywne”. Jak podało MON, przygotowana zostanie również m.in. wersja poradnika dla dzieci (ze szkół podstawowych), wersja dla osób słabowidzących, poradnik w wersji wideo oraz wersje w innych językach.

Struktura poradnika skupia się na modułach: przygotowanie – rozpoznawanie – reagowanie – przeciwdziałanie – współpraca. Będzie on opatrzony ilustracjami, które uzupełnią jego treść, a jednocześnie wspierać będą procesy poznawcze i ułatwiać przyswajanie informacji, a także porządkować tekst – spełniając podstawowe funkcje przewodnika: informacyjną, edukacyjną oraz prewencyjną.

Obecnie trwają prace redakcyjne nad końcową wersją poradnika. Dodać należy, że Koalicja dla Gotówki skierowała do szefa MSWiA pismo, w którym rekomenduje, by „Poradnik kryzysowy” zachęcał obywateli do posiadania gotówki na wypadek kryzysu.

Rafał Górski, prezes Instytutu Obywatelskiego, zapytany o powód takiego apelu, odparł, że „gotówka w sytuacjach kryzysowych jest bardzo ważnym wyposażeniem obywatela”. Przypomniał, że wszyscy w Polsce doświadczyli tego w 2020 r., podczas pandemii koronawirusa, kiedy „wypłaty z bankomatów w całej Polsce sięgnęły zenitu, co można zaobserwować na wykresach udostępnianych przez Narodowy Bank Polski”.

Górski wskazał także, że drugą taką sytuacją kryzysową był początek wojny na Ukrainie – „również wtedy Polacy ruszyli, by masowo wypłacać pieniądze”. Dodał, że chęć posiadania przy sobie gotówki w sytuacjach kryzysowych to „z jednej strony instynkt obywatelski, z drugiej strony zdrowy rozsądek”.

PAP/abe