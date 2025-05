Polska zabiega o status sojusznika USA na wzór Wielkiej Brytanii i Australii. Zalewski: Bezpieczeństwo wschodniej flanki priorytetem

Polska dąży do uzyskania statusu sojusznika Stanów Zjednoczonych na wzór Wielkiej Brytanii i Australii, co umożliwiłoby szybszy i szerszy dostęp do amerykańskich technologii wojskowych i zbrojeń. Sekretarz stanu w MON, Paweł Zalewski, po rozmowach w Pentagonie podkreślił, że administracja USA popiera ten postulat. Jednocześnie zaznaczył, że USA nie oczekują od Polski wysłania wojsk na Ukrainę, a priorytetem jest obrona wschodniej flanki NATO.

i Autor: CO MON Paweł Zalewski w Pentagonie