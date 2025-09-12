Polska wyśle żołnierzy na Ukrainę na szkolenie? MON zabiera głos

W czwartek (12 września) agencja Reuters poinformowała powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, że Polscy wojskowi odwiedzą Ukrainę, by szkolić się ze zestrzeliwania bezzałogowców. 12 września Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało oświadczenie na platformie X, w którym przekazało, że "obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych. Wszystkie te działania mają się odbyć na terenie Polski".

W czwartek (11 września) agencja Reutera za źródłami zaznajomiony ze sprawą, przekazała, że w związku naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony polscy wojskowi odwiedzą Ukrainę, by szkolić się m.in. ze zwalczania wrogich dronów i obsługi systemów antydronowych. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w środę po atakach, że Kijów jest gotowy pomóc Polsce w budowie odpowiedniego systemu ostrzegania i ochrony przed rosyjskimi dronami.

W tej sprawie 12 września Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło zabrać głos, informując na platformie X, że "obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych". Jak możemy przeczytać w komunikacie:

"Szanowni Państwo, w związku z pytaniami o miejsce planowych szkoleń dronowych i współpracy pomiędzy ekspertami z Polski i Ukrainy informujemy, że obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych. Wszystkie te działania mają się odbyć na terenie Polski".

