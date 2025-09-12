Polska wyśle żołnierzy na Ukrainę na szkolenie? MON zabiera głos

W czwartek (11 września) agencja Reutera za źródłami zaznajomiony ze sprawą, przekazała, że w związku naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony polscy wojskowi odwiedzą Ukrainę, by szkolić się m.in. ze zwalczania wrogich dronów i obsługi systemów antydronowych. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w środę po atakach, że Kijów jest gotowy pomóc Polsce w budowie odpowiedniego systemu ostrzegania i ochrony przed rosyjskimi dronami.

W tej sprawie 12 września Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło zabrać głos, informując na platformie X, że "obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych". Jak możemy przeczytać w komunikacie:

"Szanowni Państwo, w związku z pytaniami o miejsce planowych szkoleń dronowych i współpracy pomiędzy ekspertami z Polski i Ukrainy informujemy, że obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i antydronowych. Wszystkie te działania mają się odbyć na terenie Polski".

Szanowni Państwo,w związku z pytaniami o miejsce planowych szkoleń dronowych i współpracy pomiędzy ekspertami z Polski i Ukrainy informujemy, że obecnie trwają zaawansowane rozmowy między specjalistami obu krajów dotyczące pogłębionej współpracy w obszarze systemów dronowych i…— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 12, 2025

Garda: Rosjanie ćwiczą ataki na Polskę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.