Pojazdy autonomiczne w strukturach obronnych i cywilnych. Jak budować interoperacyjność i zaufanie do technologii

Konferencja „Pojazdy autonomiczne - nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa państwa” stworzy platformę dialogu środowisk wojskowych, naukowych i cywilnych, wspierając rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa państwa. Była też okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań w tym zakresie.

Autonomia i sztuczna inteligencja a rola człowieka na polu walki

W trakcie rozmów jednym z wątków była możliwość całkowitego zastąpienia człowieka przez rozwiązania autonomiczne oraz sztuczną inteligencję na polu walki. Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwrócił uwagę, że „Autonomiczność wszelkiego typu - tutaj szeroko mówimy - różnego rodzaju obiektów, zarówno poruszających się po strukturach lądowych, morskich, czy też latających, to jest - będą stał na stanowisku - że to nadal jest coś, co będzie człowieka w pewnym stopniu uzupełniać, będzie jego takim elementem wspomagającym, ale zawsze - przynajmniej na dzisiejszym etapie - trzeba traktować, że ta ostateczna decyzja winna wypływać jednak jak i być po stronie człowieka".

Krzysztof Klesza, dyrektor techniczny Stekop S.A. przyznał natomiast: „Mam szczerą nadzieję, że sztuczna inteligencja nie zastąpi człowieka na polu bitwy, przynajmniej nie zastąpi w całości, dlatego, że sztuczna inteligencja - trzeba o tym zawsze pamiętać - są to algorytmy, które podejmują decyzję z pewnym prawdopodobieństwem. Nie istnieją - myślę, że już wszyscy o tym wiemy z takiego codziennego użytku rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję - że to zawsze są rozwiązania obarczone pewnym błędem. Mam tez nadzieję, że nigdy nie będziemy w takiej sytuacji, że systemy będą podejmowały te decyzje samodzielnie, bo to zawsze będą decyzje z błędami”.

Dr inż. Karol Zielonka, Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji dodał natomiast, że w przypadku autonomii nie mamy zbyt wielu ograniczeń: „Możemy sobie wyobrazić, że te rozwiązania, te funkcjonalności możemy skalować. Pewnym ograniczeniem - na dzień dzisiejszy - jest tzw. hardware, czyli lidary, które widzą na określoną odległość, czy kamery. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że przy rozwoju tej technologii te rozwiązania, czyli te elementy związane z sensorami będą działały bardziej precyzyjnie, czy na większe odległości, a co za tym będzie szło, będą one mogły realizować jeszcze bardziej skomplikowane zadania”.

Autonomiczne pojazdy z Polski

Na konferencji „Pojazdy autonomiczne - nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa państwa” nie zabrakło wystawy pojazdów autonomicznych tworzonych w Polsce, które można również zobaczyć w materiale wideo. Wśród nich były m.in. pojazdy o kryptonimie KUNA, rozwijane przez z Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

Płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski z Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej w rozmowie z Portalem Obronnym przyznał, że WITPiS od kilku lat rozwija technologie pojazdów autonomicznych. „Efektem tych prac jest wielozadaniowa konfigurowalna platforma kryptonim KUNA, która została stworzona w 2024 r. Demonstrator pokazaliśmy w ubiegłym roku w czasie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego i wzbudził bardzo szerokie i duże zainteresowanie. W związku z powyższym kontynuowaliśmy pracę nad budowaniem kolejnych konfiguracji tego pojazdu. Okazało się, że pomysł i działania były bardzo skuteczne, ponieważ wpisaliśmy się aktualne potrzeby sił zbrojnych naszego kraju, a dokładnie w oczekiwania założenia nowo-powstałego Inspektoratu Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia” - wyjaśnił.

Płk Wesołowski zwrócił też uwagę, że trzy wersje pojazdu KUNA zostały we wrześniu br. przekazane do jednostek wojskowych w celu poddania ich testom funkcjonalnym. Przeprowadzać je będą 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana, a także 2. Brygada Zmotoryzowana Legionów w m. Ełk.