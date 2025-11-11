„Fat Albert” wraca do Cambridge. Kluczowa operacja przedłuży życie kultowego C-130 Hercules

Najsłynniejszy C-130 Hercules, "Fat Albert", wraca do Wielkiej Brytanii na skomplikowaną operację wydłużającą jego żywotność.

Samolot wsparcia akrobacyjnej grupy US Navy Blue Angels przejdzie wymianę centralnej sekcji skrzydła, kluczową dla dalszej eksploatacji.

Marshall Aerospace, uznany ekspert w tej dziedzinie, przeprowadzi zabieg porównywalny do "chirurgii kręgosłupa" samolotu.

„Fat Albert”, czyli samolot C-130 Hercules, to nie tylko logistyczny „koń roboczy” grupy Blue Angels, ale także prawdziwa gwiazda pokazów lotniczych. Co roku pokonuje ponad 100 tys. mil, transportując do 45 osób oraz specjalistyczny sprzęt po całych Stanach Zjednoczonych. Jego występy, obejmujące przeloty na niskim pułapie, strome wznoszenia i ostre zakręty, stanowią unikalny element każdego pokazu Blue Angels. Jest to jedyny Hercules regularnie wykonujący manewry pokazowe, co generuje wyjątkowe obciążenia konstrukcji i wymaga zaawansowanego planowania obsługowego.

Nadmierne obciążenia i intensywna eksploatacja sprawiają, że samolot potrzebuje szczegółowej konserwacji. Właśnie dlatego „Fat Albert” zostanie poddany operacji wymiany centralnej sekcji skrzydła. Jak podkreślają eksperci, jest to „złożona operacja inżynieryjna porównywalna do chirurgii kręgosłupa”. Ta kluczowa interwencja ma na celu przedłużenie żywotności maszyny o kolejne dekady, co świadczy o niezwykłej wartości i znaczeniu tego samolotu dla US Navy.

Dlaczego wymiana centralnej sekcji skrzydła jest tak ważna?

Centralna sekcja skrzydła, znana również jako centre wing box, to element konstrukcyjny o ściśle określonym limicie resursu. Jest to główna struktura łącząca zewnętrzne skrzydła samolotu z kadłubem i podlega ogromnym obciążeniom aerodynamicznym podczas lotów. Po osiągnięciu limitu, jej wymiana staje się niezbędna, aby samolot mógł zachować zdatność do lotu. W przeciwnym razie maszyna zostałaby uziemiona.

Instalacja nowej sekcji, wyprodukowanej przez Lockheed Martin, ma na celu wydłużenie czasu eksploatacji „Fat Alberta” o ponad 20 lat. Ten opłacalny sposób na przedłużenie życia samolotu jest świadectwem zaangażowania w utrzymanie floty w pełnej sprawności. Proces wymiany 11-metrowego odcinka głównej konstrukcji skrzydła jest niezwykle skomplikowany i wymaga zespołu specjalistów oraz dedykowanego zaplecza technicznego.

Marshall Aerospace jest uznawany za jednego z wiodących światowych ekspertów w tej dziedzinie. Od lat 70. firma przeprowadziła blisko 80 takich operacji na samolotach C-130 starszych generacji oraz nowoczesnych C-130J Super Hercules, wydłużając łączny resurs floty o co najmniej 1600 lat. W 2024 roku Lockheed Martin wyznaczył Marshall jako pierwszy globalny Centre of Excellence dla wymian centralnej sekcji skrzydła w C-130. Poza wymianą konstrukcji, „Fat Albert” przejdzie również rutynowe przeglądy oraz pełne odnowienie malowania w charakterystycznych barwach Blue Angels.

Brytyjskie korzenie i powrót do domu

Historia „Fat Alberta” jest nierozerwalnie związana z Wielką Brytanią i firmą Marshall Aerospace. Kadłub samolotu, podobnie jak każdy C-130J Super Hercules, powstał na linii produkcyjnej Lockheed Martin w Marietta w stanie Georgia. Po pierwszym przelocie nad Atlantykiem, maszyna trafiła do Cambridge, gdzie Marshall przygotował ją do służby w Królewskich Siłach Powietrznych (RAF).

W latach 2001–2017 samolot latał jako ZH885 w 24. Dywizjonie RAF, regularnie wracając do Marshall na niezbędne konserwacje. W 2019 roku US Navy odkupiła go, aby zastąpił starszy model C-130T. Marshall był odpowiedzialny za doposażenie, przemalowanie i obsługę przed wprowadzeniem platformy do Blue Angels. W 2020 roku samolot powrócił za Atlantyk do bazy w Pensacoli na Florydzie.

„Powrót "Fat Alberta" do Cambridge to powód do dumy dla całego zespołu Marshall Aerospace. Dziękujemy US Navy za ponowne powierzenie nam tak cennej maszyny - wykonamy tę pracę jako jedna z nielicznych światowych organizacji zdolnych do tego typu operacji” - powiedział Chris Dare, Dyrektor MRO Services & Solutions, Marshall Aerospace. Prace przy „Fat Albercie” otworzyły Marshall drogę do dużego kontraktu MRO dla US Marine Corps, operatora największej floty KC-130J. Jest to jeden z największych kontraktów w historii firmy, który w sierpniu 2025 roku będzie obchodził pięciolecie realizacji.