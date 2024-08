Pjongjang protestuje... Seul, wespół z Amerykanami, ćwiczy obronę przed atakiem jądrowym

Na Półwyspie Koreańskim znów podniosła się temperatura. Polityczna. USA i Republika Korei rozpoczęły (19 sierpnia) manewry Ulchi Freedom Shield. Ćwiczenia te (pod tą nazwą) prowadzone są od 2015. I co roku Korea Północna ogłasza, że jest to przejaw wojennej polityki wrogów nr 1 i 2 wobec miłującej pokój KRLD. Szanowny Towarzysz Kim Dzong Un rutynowo potępia ćwiczenia, nazywając je przygotowaniem do wojny.

i Autor: pixabay.com