Pierwszy z szesnastu. PILICA wzmocni polskie niebo przed dronami

21 listopada na terenie w 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w przekazaniu pierwszego, seryjnego Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo - Artyleryjskiego PILICA. Stanowi on pierwszy z szesnastu seryjnych systemów, które zgodnie z umową zawartą pomiędzy Agencją Uzbrojenia oraz Konsorcjum PGZ PILICA+, zostaną dostarczone do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak mówił wicepremier:

"Jesteśmy w Bytomiu, w jednostce, która dba o nasze bezpieczeństwo. To moment przekazania zestawów PILICA, uzbrojenia niezwykle ważnego, który wchodzi w skład budowy wielowarstwowej obrony powietrznej. Przekazujemy kolejne 6 zestawów w projekcie PILICA".

Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Jesteśmy w Bytomiu, w jednostce, która dba o nasze bezpieczeństwo. To moment przekazania zestawów PILICA, uzbrojenia niezwykle ważnego, który wchodzi w skład budowy wielowarstwowej obrony powietrznej. Przekazujemy kolejne 6 zestawów w projekcie… pic.twitter.com/FFUDcYjfYi— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 21, 2025

Jak mówił dalej: "Pozytywna kontynuacja programów zbrojeniowych jest konieczna. Dziś jesteśmy wśród niezwykłych żołnierzy. Służących i bardzo dobrze przygotowanych do służby. To wszystko składa się na silne wojska i odpowiednio wyposażone".

Jak zauważył:

"Program Wisła, Narew i Pilica to najważniejsze programy a wkrótce kolejny wielki program związany z obroną przed dronami. Bardzo innowacyjny. Wkrótce będziemy go realizować i będzie wzorem dla innych państw. Dziś wyzwanie obrony powietrznej jest najbardziej wymagające, złożone i wymagające dużych nakładów finansowych".

Kosiniak-Kamysz podziękował PGZ i spółkom za produkcję i dostawy sprzętu, dostawy elementów Pilica.

Przeciwlotniczy System Rakietowo-Artyleryjski PILICA stanowi integralny element Zestawu Rakietowo-Artyleryjskiego PILICA+ powstającego w ramach konsorcjum PGZ-PILICA+, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ). Docelowo systemy Pilica+ mają zostać doposażone w brytyjskie pociski przeciwlotnicze CAMM

System jest rozwinięciem podstawowej wersji PSR-A PILICA i został zaprojektowany jako najniższy szczebel warstwowej obrony powietrznej Polski. Wykorzystuje armatę przeciwlotniczą kalibru 23 mm i pociski przeciwlotnicze Piorun. Jego zadaniem jest ochrona wojsk oraz infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami powietrznymi, takimi jak samoloty, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne czy pociski manewrujące. W bieżącym roku przekazano już dwa systemy w wersji dostosowanej, obecnie przekazywany jest pierwszym, nowym systemem. Zgodnie z harmonogramem umowy w tym roku planowane jest przekazanie jeszcze jednego seryjnego systemu PSR-A PILICA.